Tesla crida a revisió més de 123.000 vehicles

Tesla, el principal fabricant de cotxes elèctrics d’altes prestacions, ha cridat a revisió a més de 123.000 unitats del Model S fabricades abans del mes d’abril de 2016 per un problema amb el sistema de direcció assistida.

El problema en concret és que el sistema de direcció assistida utilitzat en els Model S fabricats abans de l’abril de 2016 pot arribar a rovellar-se a causa de les baixes temperatures i per la sal que es diposita en les carreteres de les zones més fredes per evitar la formació de plaques de gel.

Aquest sistema, fabricat per la marca alemanya Bosch, serà substituït de franc en els serveis tècnics oficials de la marca en una operació que no durarà més d’una hora. Tesla ja ha informat que avisarà als propietaris afectats per correu electrònic per reservar cita al taller desitjat. A més, aquesta incidència només afecta als Model S, i no als Model X o els nous Model 3.