El Tesla Roadster d’Elon Musk ja va camí de Mart

Tot i els dubtes que havia generat, el llençament del Falcon Heavy -el coet fabricat per SpaceX, una de les empreses de l’emprenedor Elon Musk- ha estat un èxit. El Falcon Heavy està compost per tres coets Falcon 9, dels quals dos ja havien estat utilitzats almenys en un experiment.

El llançament del Falcon Heavy ha tingut lloc a la mateixa plataforma del Centre Espacial Kennedy on ara fa mig segle l’Apollo XI es va elevar per portar els primers humans fins a la Lluna. Però a diferència dels coets utilitzats per la NASA, Musk i la seva empresa SpaceX proposen un sistema de reutilització dels coets: un cop han acomplert amb la seva missió es desacoblen del conjunt espacial i tornen a una plataforma oceànica per ser reutilitzats en futures missions.

El Falcon Heavy és el coet més poderós del món ara mateix: fa 70 metres d’alçada i pot transportar fins a 66 tones de pes, i Musk vol utilitzar-lo per colonitzar Mart i altres planetes del sistema solar

Aquesta aposta per la reutilització del material utilitzat fa que el cost de les expedicions espacials de Musk siguin molt inferiors a les de la NASA. De fet es calcula que el cost d’aquest experiment hauria suposat uns 1.000 milions de dòlars a la NASA mentre que SpaceX tan sols s’ha gastat uns 90 milions de dòlars (menys d’una desena part) gràcies a la seva política de reutilització i optimització dels recursos.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 de febrer de 2018

Gràcies a l’èxit de la missió el Tesla Roadster d’Elon Musk -pilotat per un ninot disfressat d’astronauta- ja s’ha convertit en el primer cotxe espacial de la història i ha iniciat el seu llarg camí que finalment no arribarà a Mart. El viatge del descapotable de Tesla hauria de durar uns 6 mesos, però segons ha anunciat Musk al seu Twitter, és possible que acabi passant de llarg.

Amb tot, no tot l’experiment ha estat un èxit absolut: l’accelerador central del Falcon Heavy ha quedat molt malmès ja que només un dels tres motors s’ha encès durant l’aterratge i s’ha acabat estavellant al mig de l’oceà Atlàntic a una velocitat d’us 483 km/h, a uns 100 metres de la plataforma on tenia previst aterrar.