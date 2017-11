Així es viu com accelera el nou Tesla Roadster (Vídeo)

Potser encara no acabem d'estar preparats per la magnitud del nou Tesla Roadster. Amb un parell de 1.000Nm, una velocitat màxima superior als 400 km/h i un 0 a 100 en tan sols 1'9 segons, aquest esportiu promet emocions fortes, com la que va viure aquest afortunat periodista que va viure, en primera persona, com accelera aquesta bèstia elèctrica. La qualitat d'imatge no és la millor, però podem intuir el seu potencial sense cap problema.