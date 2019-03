El Tesla Model 3 ja és el cotxe elèctric més venut a Europa

Tesla va matricular 3657 unitats del flamant Model 3 al Vell Continent durant el mes de febrer i es va convertir en el cotxe més venut a Europa el mes de febrer, segons apunta l’analista Jato Dynamics. A molta distància del Model 3 van acabar els Renaul Zoe, amb 2884 vendes, fins ara el gran líder de la mobilitat elèctrica al continent europeu.

Els cotxes elèctric més venuts a Europa (feb 2019) Tesla Model 3 3.630 Renault Zoe 2.884 Nissan Leaf 2.333 BMW i3 1.998 Hyundai Kona 1.754

A banda de liderar el segment dels cotxes elèctrics, el Model 3 també es va convertir en el líder del segment de berlines del segment D (compacte-sedan) per davant de cotxes de combustió tan consolidats com el Mercedes-Benz Classe C, el BMW Sèrie 3 o l’Audi A4.

No és molt habitual que un cotxe acabat d’estrenar es converteixi en el líder del mercat, però les expectatives generades al voltant del Model 3 han fet que aquest es converteixi en el cotxe més venut a Europa el mes de febrer.

Més enllà de les bones xifres del Model 3 l’informe de Jato Dynamics també destaca que el segment dels cotxes elèctrics va créixer un 92% respecte el mes de febrer de 2018, amb més de 20.000 noves matriculacions. De fet a Noruega el 40% dels cotxes nous matriculats durant el mes de febrer han estat cotxes elèctrics.

Per acabar els cotxes ecològics (híbrids, híbrids endollables o PHEV i elèctrics) ja suposen el 6,5% del total de noves matriculacions a Europa, mentre que els dièsel cauen al 34% del total de vendes, uns mínims mai vistos al Vell Continent durant el segle XXI. Amb tot, els cotxes de gasolina encara representen un 58% de les noves vendes a Europa durant el mes de febrer.