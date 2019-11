El nou Tesla Cybertruck acumula 250.000 reserves en menys d’una setmana

Tot i que ha rebut moltes crítiques des que va ser presentada ara fa pocs dies, la camioneta elèctrica i futurista de Tesla sembla haver despertat molta expectació entre el gran públic. De fet, el fundador i president de Tesla, el sud-africà Elon Musk, ha assegurat que el Cybertruck acumula més de 250.000 reserves, en un marcador que Musk actualitza diàriament en el seu compte de Twitter.

Curiosament la versió d’accés, que costarà uns 39.000 dòlars, és la versió menys sol·licitada pel gran públic, i la versió amb dos motors i tracció integral que costarà uns 49.000 dòlars ja és la variant més desitjada pels reservistes.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor