Suzuki Jimny Sierra, una camioneta peculiar

De moment és només un exercici de disseny que Suzuki presentarà al Saló de Tòquio, que obre les portes d'aquí un parell de setmanes. Es tracta d'una camioneta o ‘pickup’ basada en el Jimny per afrontar els obstacles que es presentin fora de l’asfalt gràcies a les seves grans qualitats de 4x4: no debades el Jimny és un totterreny de la vella escola, amb reductora i bloqueig de diferencial.

El prototip, anomenat Jimny Sierra, també presenta alguns detalls estètics nous, com la calandra i el frontal d’estil retro o ‘vintage’ amb dos ganxos al para-xocs per sortir amb èxit dels trams més difícils i trialers.

El color groc típic de Suzuki contrasta amb les proteccions de plàstic negre als baixos i als passos de roda, tot i que els panells amb efecte de fusta dels laterals no ens acaben de convèncer. El que sí que ens agrada d’aquest prototip és el sostre de color blanc, les boniques llandes d’estil ‘vintage’ i els neumàtics de tacs aptes per viure grans aventures fora de l’asfalt.

Suzuki presentarà un segon prototip a Tòquio basat en el Jimny, una evolució extrema i totterreny anomenada Jimny Survive, pensada per resoldre qualsevol situació complicada a la muntanya. En principi Suzuki no portarà a la producció cap dels dos prototips, tot i que pot oferir preparacions especials als clients que ho demanin i no es pot descartar una edició limitada exclusiva del Jimny Survive.