Subaru presenta el nou BRZ

Tot i que a casa nostra mai ha sigut un model gaire popular, el Subaru BRZ sempre ha sigut un dels esportius biplaça de tracció posterior o propulsió amb millor relació qualitat-preu de tot el mercat. Ara Subaru acaba de presentar la segona generació d’aquest model icònic i que, desgraciadament, no es comercialitzarà a Europa, on Subaru cada cop té menys presència. De fet, un model com el BRZ de primera generació mai va arribar a obtenir xifres de vendes significatives.

Aquesta segona generació del BRZ també ha sigut desenvolupada mitjançant l’acord tecnològic de Subaru amb Toyota, de manera que obtenim dos models bessons –el Subaru BRZ i el Toyota GT86–, amb la qual cosa hi haurà una segona oportunitat comercial. I és que aquesta estratègia de compartir cost de desenvolupament (Toyota s’encarrega de la posada a punt del xassís i Subaru de la mecànica) permet rendibilitzar les respectives inversions i amortitzar el model molt abans per començar a generar beneficis, especialment al mercat nord-americà, on el Subaru BRZ (i el Toyota GT86) són autèntics objectes de culte.

Val la pena reconèixer el bon treball dels enginyers de Toyota i Subaru en aquesta nova generació, ja que el Subaru BRZ presenta un pes de 1.315 quilos, gràcies a l’ús de l’alumini i de plàstics durs en els elements clau del cotxe, però al mateix temps té molta rigidesa torsional. S'hi afegeix un centre de gravetat extremadament baix i un motor atmosfèric bòxer, dissenyat per Subaru, de 2,4 litres i que entrega 231 CV de potència i 234 Nm de parell directament sobre l’eix posterior, associat a una caixa manual de sis relacions (opcionalment també es pot disposar d’una caixa automàtica, també amb sis velocitats).

La posada a punt del BRZ està al nivell de la resta del vehicle i presenta una suspensió de tipus McPherson a l’eix davanter i triangular de doble forquilla en l’eix posterior, un diferencial autoblocant de sèrie i cinc modes o configuracions que permeten personalitzar (o desconnectar del tot) l’intervencionisme de l’electrònica i del control de tracció i que permeten jugar amb l’eix posterior per derrapar a cada revolt.

El nou BRZ estrena una estètica més moderna que conserva la fisonomia de la carrosseria del model original però amb unes línies més marcades, que aporten una imatge més poderosa i musculada al conjunt, nous fars led més estilitzats i una calandra més baixa, amb entrades d’aire laterals que aporten una estètica més moderna i un punt més transgressora.

Pel que fa als interiors, aquesta segona generació del BRZ manté viu l’esperit més racing o esportiu del model original, amb detalls com els pedals d’alumini, el fil vermell dels entapissats, el volant o la mida i el recorregut de la palanca de canvi, entre d'altres. A més, el BRZ també estrena una nova pantalla digital de vuit polzades amb més funcions i compatibilitat amb Android Auto i Apple Car Plat i un quadre d’instruments també digitalitzat. També cal destacar que aquest model compta amb fre de mà de palanca i no electrònic, un detall que no passarà desapercebut per als seguidors de la filosofia d’un model com aquest.

Per acabar, el preu del nou Subaru BRZ als Estats Units o a l'Àsia serà d’uns 33.000 euros, més o menys el mateix que costava el model de primera generació al mercat espanyol (descomptes promocionals a banda). Desgraciadament, aquesta segona generació de Subaru BRZ no arribarà al nostre mercat, tot i que en principi el nou GT86 de Toyota, que encara no s’ha presentat, sí que hauria d’aterrar als concessionaris catalans.