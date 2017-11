Subaru WRX STI, un altre mite que desapareix

L’estiu del 2018 és la data límit per poder comprar un dels darrers Subaru WRX STI. Un dels models més estimats i idolatrats per milers d’aficionats als ral·lis i als cotxes compactes esportius deixarà de vendre’s al Vell Continent a partir de l’estiu vinent.

Tot i ser un model de nínxol, amb un volum de vendes més aviat modest, deixarà de comercialitzar-se a Europa per motius mediambientals, i no pas comercials. I és que el WRX STI i el seu motor bòxer de 2’5 litres alimentat per un turbo no pot complir amb les noves normatives d’emissions comunitàries.

A més, Subaru no té previst iniciar la comercialització d’un successor del WRX STI que estigui a l’alçada d’aquest icònic model, guanyador en escenaris tan exigents com les 24 Hores de Nürburgring, entre altres. Els puristes trobaran a faltar el so dels 300 CV d’aquest esportiu compacte nipó i el seu sistema de tracció integral, un dels millors cotxes mai fabricats per la marca japonesa.