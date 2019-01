Stan, el robot que aparca cotxes

Un dels principals problemes dels pàrquings dels aeroports (i altres nusos de transport, financers o comercials) és trobar un lloc adequat per aparcar-hi el cotxe. L’aeroport de Gatwick (Londres) estrenarà aquest estiu un programa pilot de la companyia anglesa Stan Robotic consistent en un petit robot autònom capaç d’aparcar els cotxes i anar-los a buscar.

El robot anomenat Stan funciona com un muntacàrregues convencional: identifica un vehicle pel seu volum o matrícula, el carrega i l’aparca en un espai més reduït que un conductor humà, ja que no necessita deixar espai entre cotxe i cotxe per obrir les portes.

Gràcies a aquest sistema robòtic els responsables de Gatwick creuen que podran oferir un terç més de places d’aparcament als seus clients, de manera que maximitzaran i optimitzaran l’espai disponible actualment.

El funcionament del sistema és molt senzill: el conductor tan sols ha de deixar el cotxe en un espai específic, fer una reserva mitjançant el seu dispositiu mòbil indicant el model de cotxe i la matrícula, i esperar que el robot Stan passi a recollir el seu cotxe.

El programa pilot començarà aquest estiu a la zona B de l’aparcament de Gatwick, amb uns 270 robots que aparcaran els cotxes dels usuaris del sistema. Si la fase de proves és satisfactòria, el programa s’estendrà a tot l’aeroport i a altres instal·lacions que hi puguin estar interessades.