SsangYong XLV, un monovolum pràctic per poc més de 15.000 euros

El SsangYong XLV és un monovolum amb certa aparença de ‘crossover’ i unes mides prou compactes (fa 4’4 metres de llarg i 1’8 d’ample) que el fan molt útil per moure’s amb facilitat per entorns urbans o maniobrar sense dificultat. La seva mida compacte no és impediment, però, per oferir 132 centímetres d’amplada a les places posteriors i un maleter amb capacitat de més de 500 litres, xifres útils per la major part de famílies europees.

Però el gran atractiu d’aquest vehicle coreà són els seus preus, que van des dels 15.250 euros (amb els descomptes promocionals vigents) fins als 23.500 euros, acollint-nos als descomptes i promocions més avantatjosos.

La versió més assequible, amb el nivell d’acabats Line, utilitza un motor gasolina de 4 cilindres que ofereix 128 CV i 160 Nm de parell màxim, associat a un canvi manual de 6 velocitats. A més, aquesta versió bàsica ja disposa d’elements com l’aire condicionat, equip de so amb Bluetooth i una entrada USB compatible amb el sistema MP3.

Caldrà veure si amb aquest preu, el SsangYong es posiciona com l’alternativa real al Citroën C4 Picasso (que amb un motor gasolina de 110 CV i el mateix equipament costa uns 1.000 euros més) i pràcticament iguala el preu del Kia Carens, que ofereix millors xifres d’espai i habitabilitat amb un motor més potent -de 136 CV- que el seu compatriota coreà.