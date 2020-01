Sony sorprèn el món anunciant un nou cotxe elèctric

Sony ha deixat tothom bocabadat amb la seva gran novetat al CES de Las Vegas, i aquest cop no ha sigut cap dispositiu electrònic, sinó un prototip avançat del que ha de ser el seu primer cotxe elèctric.

Aquest prototip, anomenat Vision-S, és el resultat de la col·laboració de les grans divisions de la multinacional japonesa, i és un autèntic prodigi electrònic i tecnològic amb més de 33 sensors que avancen un mode de conducció autònom molt innovador, diverses pantalles digitals en el seu interior, un equip de so 360 Reality Audio amb altaveus independents per a cada passatger o una plataforma i mecànica elèctrica pròpia que Sony (desenvolupada de la mà de l’empresa canadenca Magma) pot utilitzar per desenvolupar més cotxes elèctrics.

La presentació del Vision-S ha sigut una sorpresa majúscula per als assistents al CES, que tot just acabaven de presenciar la presentació del logo de la futura videoconsola Play Station 5 quan el flamant Vision-S ha irromput a l’escenari davant la sorpresa general.

Estèticament el nou Sony Vision-S recorda força el Tesla Model S i el nou Porsche Taycan, autèntics referents del segment de les berlines elèctriques i font d’inspiració per a qualsevol fabricant de cotxes de zero emissions. La seva carrosseria de tres volums (capó, habitacle i maleter) és molt aerodinàmica i el disseny del muntant posterior o pilar C amb una caiguda progressiva sobre el maleter li aporta un aire cupè.

Tot i que Sony no ha volgut fer públiques les xifres de la seva fitxa tècnica (autonomia, potència, sistema de propulsió...), aquest Vision-S té un toc molt esportiu gràcies a les seves generoses llandes i les pinces de fre de color vermell firmades per Brembo, que denoten caràcter i personalitat.

El primer vídeo publicat per Sony també ens permet intuir que el Vision-S és un cotxe molt tecnològic, amb sistemes avançats de reconeixement facial o un tauler totalment digitalitzat capaç d’interactuar amb els ocupants del vehicle. A més, el nou vehicle elèctric de Sony vol ser un cotxe compartit avançant les noves solucions de mobilitat del futur.

I és que Sony no camina sol en aquest projecte, ja que el Vision-S compta amb la col·laboració necessària d'altres fabricants com ara Bosch, Continental, Nvidia o BlackBerry, a més de la ja citada Magma. Una autèntica constel·lació estel·lar que augura un futur molt interessant per a aquest prototip.

Amb tot, a ningú se li escapa que amb aquest moviment Sony ha volgut protagonitzar un autèntic cop d'efecte i avançar per la dreta altres grans fabricants interessats en la mobilitat elèctrica com Apple o Google aprofitant un esdeveniment global com el CES de Las Vegas, que, a més, se celebra en un territori nord-americà.

El moviment de Sony també vol deixar fora de joc Apple i Google en un esdeveniment que se celebra als Estats Units

Encara caldrà esperar per saber si finalment Sony s’atreveix a fer el pas i incorporar cotxes elèctrics a la seva gamma de productes o si aquest és tan sols un exercici de disseny per donar un cop de puny sobre la taula i demostrar les capacitats de la marca. En aquest sentit algunes veus apuntes que el videojoc Gran Turismo Sport podria rebre una actualització en què hi hagi més detalls del Sony Vision-S.