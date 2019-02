Skoda Vision iV, així serà el SUV elèctric txec

Compartirà plataforma amb el Volkswagen ID i amb el que nosaltres anomenem Seat Born o e-Born, i serà un dels puntals de la nova estratègia de la mobilitat elèctrica i de zero emissions del grup VAG. L’Skoda Vision iV Concept és el nom del prototip del primer totcamí elèctric de la marca, que utilitzarà la nova plataforma MEB i que debutarà oficialment al Saló de Ginebra d’aquí unes setmanes. Segons la marca, aquest prototip “anuncia una mirada específica del futur dels automòbils” i avança diverses solucions estètiques i de disseny del futur de Skoda.

Pel que mostren les primeres imatges oficials, el prototip elèctric de Skoda no suposa cap gran trencament estètic ni estilístic amb el llibre de disseny dels txecs, i manté diversos elements que identifiquen els seus models, com ara la ja icònica calandra, nervadures laterals molt marcades i una personalitat estilitzada que semblen una evolució estilística dels Kodiaq i Karoq actuals més que no pas un model radicalment diferent i nou.

Potser un dels detalls més sorprenents d’aquestes primeres imatges oficials és el disseny cupè de la carrosseria del Vision iV Concept, que utilitza una fisonomia de vehicle de quatre portes i tres volums ben marcats (capó, habitacle o cos i maleter) rematat amb uns grups òptics led estilitzats que dialoguen amb un difusor inferior (no necessita cues d’escapament) i que emfatitzen la seva aparença esportiva.

Tot i que encara no hi ha cap xifra oficial de potència i d’autonomia del que serà el primer SUV elèctric de la marca, les primeres informacions apunten que el model definitiu variant del Vision iV Concept arribarà al mercat el 2021 amb una potència superior als 200 CV, una autonomia real d’uns 400 quilòmetres i un preu base que oscil·larà al voltant dels 30.000 euros.