Skoda Vision RS, el futur pot ser esportiu, ecològic i bohemi

Skoda ha presentat definitivament el nou Vision RS al Saló de París que es celebra aquests dies a la capital francesa. Aquest cotxe ha de ser el futur substitut de l’actual Spaceback, i el seu disseny ens mostra l’evolució de la marca i l’ascens de la qualitat percebuda dels seus models: de fet el nou Vision RS té poc a envejar als seus ‘cosins’ del grup VAG Golf i León, tot i que amb 4’35 metres de llarg supera amb escreix les mides dels altres compactes del grup Volkswagen.

El nou Vision RS es basa en la plataforma modular MQB (que utilitzen el Golf, León, Tiguan o Ateca, entre altres) i no pas en una derivada de la de l’antic Polo, com en el cas de l’actual Spaceback. Això vol dir que el cotxe bohemi vol pujar un esglaó en el mercat i consolidar-se com una alternativa real a les marques més consolidades.

El prototip txec utilitza un sistema de propulsió híbrid que marida un motor gasolina 1.5 TSI de quatre cilindres de 150 CV i un motor elèctric que arriba als 102 CV (75 kW), oferint una potència total conjunta de 245 CV i una acceleracció de 0 a 100 en poc més de 7 segons.

El Vision RS disposa d’unes bateries d’ions de liti amb 13 kWh de capacitat, cosa que permet al prototip txec una autonomia elèctrica real superior als 70 quilòmetres en mode totalment elèctric i una capacitat de càrrega ràpida de tan sols dues hores i mitja en un punt domèstic.

Més enllà de la mecànica revolucionària d’aquest prototip el Vision RS presenta una estètica totalment renovada que manté l’essència del disseny d’Skoda (forma de la calandra frontal, línia de cintura elevada, nervadures molt marcades…) però incorporant nous detalls estètics trencadors com el disseny de les llandes o la forma dels grups òptics posteriors, entre altres.

Els interiors del Vision RS també van una passa més enllà amb un disseny esportiu i una qualitat percebuda molt alta, amb detalls de primer ordre com ara els seients entapissats de tall esportiu, una gran pantalla tàctil central de vidre Lasvit o el volant retallat amb insercions de pell girada i cuir. A més a més el sistema d’infoentreteniment disposarà d’un ample ventall de serveis de connectivitat de sèrie i del servei de comandament per veu Alexa, que comparteix amb els nous Seat.