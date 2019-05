Skoda Scala: León i Golf, teniu un problema

El Volkswagen Golf i el Seat León tenen l’enemic a casa. El nou Skoda Scala és el model compacte txec que substitueix els Rapid i l'Spaceback i que mostra l’evolució de la marca de l’est d’Europa els últims anys, totalment homologable als productes d’altres marques del grup Volkswagen.

De fet, el nou Scala és un cotxe cridaner, que reuneix el bo i millor dels dissenys recents de Skoda. L’Scala és un cotxe elegant i esportiu, que no arrisca estèticament però presenta un disseny molt apamat d'acord amb el gust del gran públic, gràcies al fet que sap fer encaixar elements que són herència estètica dels Kodiaq, Karoq i Superb, probablement els tres models més bonics i amb més èxit comercial de la marca.

Els grans senyals d’identitat del nou Scala, més enllà dels fars led, les llandes de fins a 18 polzades o les nervadures laterals de la carrosseria, que li aporten una imatge poderosa i musculosa, són la seva racionalitat i habitabilitat. I és que l’Scala oferix un maleter de 467 litres, una xifra que el consolida com un dels millors del segment, a molta distància dels 375 litres que ofereix el nou Ford Focus o els 395 del Golf i el León.

A més, les places posteriors del nou Scala són més àmplies que les del Rapid o l'Spaceback, i poden encabir sense gaires problemes fins a tres ocupants, tenint en compte que la plaça central és una mica més dura i incòmode que les dues laterals. Amb tot, l’Scala no és el model més ample del segment, però representa un avenç important respecte als models predecessors.

A banda d’una estètica consolidada, el nou Scala també utilitza la nova plataforma MQB A0 –el Rapid i l'Spaceback no van arribar mai a tenir accés a aquesta plataforma modular– i això vol dir que utilitza pràcticament la mateixa estructura mecànica i tecnològica (motors, sistemes d’infoentreteniment) que els actuals Seat León i Arona o el Volkswagen Polo. Bé és cert que Golf i León utilitzen una plataforma modular més gran i moderna, que permet disposar de versions de tracció integral a les quatre rodes o hibridar els motors convencionals amb propulsors elèctrics, però la plataforma petita del grup Volkswagen permet uns costos de fabricació més continguts i que el nou Scala tingui un preu de venda molt més competitiu que arrenca en uns ajustats 16.000 euros, adequats per conquerir un mercat com el nostre.