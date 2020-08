Skoda Octavia G-TEC, l’alternativa txeca al dièsel

El nou Skoda Octavia és un model que ha nascut per convertir-se en un èxit comercial, i per això els txecs han afegit una versió més ecològica de gas natural comprimit (GNC) a les ja conegudes mecàniques dièsel i gasolina.

El flamant Octavia G-TEC porta un motor 1.5 TSI de quatre cilindres i 130 CV de potència que pot funcionar amb GNC o gasolina convencional i que promet una autonomia d'uns 500 quilòmetres amb el primer tipus de combustible gràcies a tres dipòsits de gas natural instal·lats als baixos del cotxe amb una capacitat d'emmagatzemament d'uns 17,33 quilos de GNC.

La seva mecànica de 130 CV funciona amb gas natural comprimit (GNC) però també amb gasolina convencional

A banda d'aquests dipòsits, l'Octavia G-TEC també té un dipòsit de gasolina convencional de 9 litres per auxiliar els de gas natural i fer de reserva en cas de quedar-se sense GNC i no estar a la vora d'una estació amb aquest combustible.

Segons afirma la marca txeca, el nou Octavia G-TEC obté una autonomia màxima (sumant els dos combustibles) d'uns 700 quilòmetres i presenta unes emissions de diòxid de carboni un 25% inferiors a les d'un cotxe de gasolina convencional, a banda d'unes emissions molt inferiors d'òxid de nitrogen (NOx) i altres partícules contaminants.

La transició entre els dos tipus de combustible (GNC i gasolina) és automàtica i no cal que el conductor hi intervingui. L'electrònica que gestiona el sistema d'injecció de carburant del cotxe sempre prioritzarà el combustible més ecològic (o amb menys impacte ambiental, si ho preferiu), tot i que, si la temperatura exterior és inferior als -10 graus centígrads, el cotxe funcionarà només amb gasolina per motius de seguretat.

Estèticament aquest Octavia G-TEC és exactament igual que la resta de la gama de la berlina bohèmia, per bé que la capacitat del maleter es veu perjudicada per la presència dels tancs de GNC. Concretament, la versió berlina de tres cossos passa de 600 a 455 litres de capacitat, mentre que la versió familiar o Combi passa de 640 a 495 litres de capacitat.

Per acabar, el nou Octavia G-TEC arribarà al nostre mercat aquesta tardor, a un preu encara per confirmar però que ja podem avançar que es situarà al voltant dels 31.000 euros per a les versions d'accés.