Skoda Fabia Combi Scoutline: urbà amb ànima aventurera

Sembla un SUV, però no ho és: no té tracció integral, no té mode de conducció ‘offroad’ i no destaca per cap preparació específica per sobreviure fora de l’asfalt. El nou Skoda Fabia Combi Scoutline és un model amb vocació estètica de totcamí, però pensat per guanyar-se la vida sobre l’asfalt.

De fet aquest Fabia Combi Scoutline no és més que un exercici estètic que inclou diverses proteccions de plàstic negre als baixos i passos de roda en contrast amb el color de la carrosseria, llandes de 16 o 17 polzades, i alguns elements i insercions de plàstic al para-xocs, el difusor posterior o les carcasses dels retrovisors que milloren l’estètica del model txec.

Mecànicament els Scoutline mantenen els motors ja disponibles en els Fabia Combi actuals que inclouen motors gasolina de tres cilindres i potències compreses entre els 60 i els 110 CV de potència. Les versions més potents es poden associar a un canvi automàtic DSG de set relacions, però sempre sobre una plataforma de tracció davantera.

El nou Fabia Combi Scoutline manté les opcions d’equipament i seguretat de la resta de la gamma, i tot i que encara no sabem el seu preu definitiu, aquest hauria de quedar per sota dels 20.000 euros

A principis d’aquest any vam poder provar el nou Fabia Combi i vam quedar força sorpresos de les qualitats i les capacitats del model, un utilitari amb un notable espai interior, disseny original consums modestos i un preu assequible que no han acabat de conquerir el públic català.

Potser aquesta nova variant amb ànima SUV acabarà de fer que el model txec es faci amb un espai propi en un segment molt competitiu, però on no hi ha gaire models que ofereixin una variant de tall familiar i aventurera, com aquest Fabia Combi Scoutline.