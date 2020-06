Silence S02 LS: arriba la moto elèctrica catalana ‘low cost’

El Silence S02 LS estarà disponible aquest mateix estiu a un preu de 3.200 euros, i ja es pot reservar a la seva pàgina web amb unes condicions molt atractives, com ara un finançament amb el 0% d’interès per als compradors particulars.

Aquest ciclomotor elèctric tindrà una velocitat punta limitada als 45 km/h –de fet, les sigles LS signifiquen Low Speed– i dos modes de conducció (a banda d’un engranatge de marxa enrere) i un consum elèctric molt baix, equivalent segons la marca a uns 60 cèntims d’euro cada 100 quilòmetres, que és l'autonomia estimada d'aquest ciclomotor en un ús urbà. Amb aquesta velocitat limitada i cost d’ús Silence vol atreure un perfil de comprador urbà que possiblement no tingui cotxe (ni carnet de conduir) i un pressupost de compra no excessivament alt.

Tot i ser una moto sensiblement més econòmica que el primer model de Silence, la S02 LS disposarà d’elements tecnològics i de confort com ara llums led, frens de disc amb mode regeneratiu, bateria extraïble per recarregar-la a casa, port d’entrada USB o un mode de connectivitat amb el nostre telèfon mòbil per controlar en tot moment la ubicació de la moto, l’estat de càrrega de la bateria o arrencar la moto sense necessitat de recórrer a la clau convencional.

Silence ha estat una de les sorpreses del sector industrial català durant els últims anys, i la seva primera motocicleta elèctrica és molt present pels carrers de la capital catalana i altres ciutats del país, sobretot en plataformes de motos compartides.

A més, la direcció de la companyia preveu que després de l’actual situació de pandèmia i fins que existeixi una vacuna eficaç contra el covid-19 és molt possible que molts dels usuaris habituals del transport públic es puguin interessar en aquesta nova forma de mobilitat urbana i sostenible. En aquest sentit Silence preveu un increment de la demanda que farà que l’empresa obri un segon taller o planta de producció (possiblement a Sant Boi) i que les actuals instal·lacions de Molins de Rei passin a ser un centre de producció de bateries.

En l’horitzó Silence aposta per provar un pla pilot a Barcelona que consisteix en obrir espais físics d’intercanvi de bateries, on els usuaris podrien intercanviar la seva bateria descarregada per una d'igual carregada al màxim. Aquest sistema, anomenat swap (intercanvi, en anglès) es podria fer una realitat en algun moment de l’any vinent, i pot ser una solució interessant a la gestió de les recàrregues i l’autonomia dels vehicles elèctrics.