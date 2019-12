Shelby F-150 Super Snake Sport: una camioneta tan espectacular com inútil

Les camionetes o pickups són un tipus de vehicle característic del mercat nord-americà. De fet, la Ford F-150 fa quaranta anys que repeteix com a vehicle més venut als Estats Units, i el segment sembla no donar símptomes d’esgotament.

Ara Shelby –els preparadors d’alt rendiment de Ford– han presentat la versió més bèstia d’aquesta popular camioneta, a la que han batejat com a Shelby F-150 Super Snake Sport, i que arriba als 781 CV gràcies a un motor V8 de cinc litres de cilindrada sobrealimentat per un turbo de grans dimensions.

A més, el Shelby F-150 Super Snake Sport incorpora algunes millores com ara un nou sistema d’escapament heretat dels de competició, una suspensió específica que rebaixa la seva alçada lliure i un nou sistema de frenada més potent capaç de domesticar tota la potència del motor.

A banda de la seva mecànica, aquest Shelby F-150 Super Snake Sport també destaca per la seva estètica radical, amb una nova entrada d’aire al capó, una calandra cromada específica per a aquest model, nous para-xocs, llandes de 22 polzades i diversos vinils repartits per la seva carrosseria que li donen un punt més macarra i radical.

Amb tot, aquest és un cotxe tan estrany i potent com inútil. ¿De debò algú creu que a una camioneta (un cotxe pensat per a un ús professional i familiar) li cal aquesta preparació específica? La resposta, per estrany que ens sembli, és que sí, i ja hi ha molts compradors interessats en aquesta bèstia de l’asfalt.

Shelby només fabricarà 250 unitats del Shelby F-150 Super Snake Sport, a un preu base de 86.000 dòlars per les versions menys potents de només 400 CV, i de 93.400 dòlars per la versió més radical i potent de 781 CV.