Seat: entre la reconversió i el canvi de nom

Seat porta dos anys superant rècords de vendes i beneficis, però la cúpula del grup Volkswagen vol fer encara més rendible la marca del Baix Llobregat i maximitzar els beneficis amb un increment del marge comercial, una operació que suposa reposicionar la marca catalana en un segment aspiracional o premium en què els clients estiguin disposats a pagar un extra per adquirir un model determinat.

El president del grup Volkswagen, l’alemany Herbert Diess, va deixar entreveure que Seat podria canviar de nom i reorientar el seu enfocament comercial en una entrevista recent amb la revista britànica Autocar.

La bona acollida comercial de Cupra hauria fet veure a la cúpula de Volkswagen la possibilitat de convertir Seat en un segell amb un perfil més marcat i una personalitat més esportiva, una mena d’alternativa a Alfa Romeo, una vella aspiració del grup alemany. Així es posicionaria millor la seva cartera de producte, deixant Skoda sola com la marca racional i assequible del grup i Seat-Cupra com la variant més juvenil, esportiva i passional.

En l’entrevista, Herbert Diess no descarta que sigui Cupra la que acabi absorbint Seat, ja que el marge de Cupra és molt més gran que el de Seat. A tall d’exemple, Seat va vendre 518.000 unitats durant el 2018, cosa que suposa un increment del 10,5% respecte a l’any anterior, però el retorn sobre la inversió de la marca va ser del 13,2%, lluny del 15% que Volkswagen havia fixat com a objectiu prioritari per a la marca del Baix Llobregat.

I és que durant els últims cinc anys Volkswagen ha invertit més de 4.000 milions d’euros per fer funcionar Seat i posicionar-la en el mercat. El president de Volkswagen també va deixar clar que la rendibilitat sobre les vendes durant el 2018 va ser del 2,5%, lluny del 5,8% que fan de mitjana les diferents marques del grup alemany.

Cupra, una mina d’or

Per la seva banda, la nova filial d’alt rendiment de Seat s’ha convertit en una autèntica mina d’or, ja que amb tan sols dos models en venda (Ateca i León) ja ha arribat a vendre més de 18.000 unitats aquest any, amb un marge comercial i un retorn sobre les inversions que conviden a pensar en nous models un pèl esbojarrats, com el futur SUV elèctric Tavascan.

De fet, el Tavascan és un prototip que vol demostrar el poder de Cupra, i es fabricarà en sèrie. Fins i tot el cap de disseny de Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, ha arribat a afirmar que el seu model és més espectacular que el Tesla Model 3, al qual acusa de ser “massa simple i massa fred”, en contraposició a l’aposta per les emocions de la marca catalana.

Tot i que apuntar a Tesla ara mateix sembla una temeritat –o una fantasia–, no deixa de ser un símptoma de la confiança que senten a Martorell amb la nova generació de models elèctrics o híbrids endollables d'altes prestacions i que volen fer servir per apuntalar el futur de la planta del Baix Llobregat.