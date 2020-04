Seat publica els preus del nou León (i és una mica més car del que esperàvem)

Seat ha fet públics els preus del nou León, presentat ara fa poc més d'un mes a la seva fàbrica de Martorell. Tot i que aquesta quarta generació del León és la més sofisticada, tecnològica i ecològica mai fabricada per Seat, val la pena destacar que també és la més cara mai fabricada per la marca del Baix Llobregat.

I és que el nou León tindrà un preu base de 24.730 euros (descomptes promocionals al marge) per al model amb carrosseria hatchback o de cinc portes, amb motor gasolina 1.5 TSI de 130 CV. La versió dièsel més econòmica, amb motor 2.0 TDI associat a un canvi DSG, tindrà un preu base de 30.940 euros, i la versió semihíbrida o mild hybrid 1.5 eTSI de 150 CV més econòmica tindrà un preu de venda base de 28.650 euros.

La marca anuncia també que, acollint-se als descomptes promocionals per finançar el cotxe amb Seat, el preu final seria d'uns 20.000 euros

A banda d'aquestes mecàniques, el nou León també inclou versions de GNC o gas natural amb una potència de 130 CV i autonomia de 440 quilòmetres, i una híbrida endollable o PHEV amb una potència combinada de 204 CV i autonomia en mode totalment elèctric de 60 quilòmetres, però aquestes dues opcions mecàniques encara no han anunciat el preu definitiu, tot i que serà sensiblement superior al de les mecàniques dièsel i gasolina convencionals.

Pel que fa a la càrrega tecnològica i de seguretat val la pena recordar que el nou León té quatre nivells d'equipament anomenats Reference, Style, Xcellence i FR, a banda de l'oferta de llançament Launch Pack, que porta de sèrie la gran pantalla central de 10 polzades i el quadre de comandament totalment digital anomenat Digital Cockpit. L'acabat Launch Pack inclou, a més, un detector d'angle mort, alerta de trànsit posterior i assistent de sortida.

Val la pena destacar que els preus base del León són sensiblement més elevats que els del model precedent, que es podia adquirir en les versions bàsiques o reference per poc més de 17.000, o 18.000 euros en les versions hatchback de cinc portes, i per menys de 20.000 en el cas de les versions familiars. Evidentment, el salt tecnològic i de seguretat i el fet de ser un cotxe amb una plataforma totalment nova justifiquen en part l'increment de preu base, però caldrà veure si aquest increment de preus es tradueix en un descens del ritme de vendes del cotxe més venut de la història de Seat, en un context complicat per a la venda de cotxes nous.

El que Seat encara no ha volgut confirmar és la data definitiva d'arribada i posada a la venda del nou León al nostre mercat, que dependrà de l'evolució de la crisi sanitària provocada pel coronavirus i que ha afectat de ple la planta de Seat a Martorell.

Preus Seat León 5 portes

Gasolina

1.5 TSI 130 CV St&Sp Style Launch Pack: 24.730 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 25.780 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 26.220 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 26.350 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 26.790 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp FR Launch Pack 'L': 27.650 euros

Dièsel

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 30.940 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 31.380 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch pack 'L': 32.240 euros

'Mild hybrid' eTSI

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 28.650 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 29.090 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch Pack 'L': 29.950 euros

Preus Seat León Sportstourer

Gasolina

1.5 TSI 130 CV St&Sp Style Launch Pack: 25.930 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 26.940 euros

1.5 TSI 130 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 27.380 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 27.510 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 27.950 euros

1.5 TSI 150 CV St&Sp FR Launch Pack 'L': 28.810 euros

Dièsel

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 32.100 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 32.540 euros

2.0 TDI CR 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch pack 'L': 33.400 euros

'Mild hybrid' eTSI

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'M': 29.810 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp Xcellence Launch Pack 'L': 30.250 euros

1.5 eTSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR Launch Pack 'L': 31.110 euros