Seat mostra la primera imatge del nou León

Seat presentarà oficialment el nou León el 28 de gener, però ja ha començat a publicar alguna imatge de la quarta generació del compacte de Martorell, líder indiscutible del mercat espanyol i un dels cotxes més venuts de la història de Seat.

El nou León heretarà l’estil dels grups òptics posteriors del Tarraco, amb dos grans fars estilitzats en els extrems de la carrosseria i una línia òptica que s’il·lumina que els uneix, en un estil que el Centre de Disseny de Seat a Martorell ha batejat com “coast to coast”.

L’altra novetat que ens permet observar la foto és que el nou León utilitzarà una nova tipografia o estil de lletra a la seva carrosseria, amb una inscripció més estilitzada (de lletra de pal, que diria un nen petit) que, segons afirma la marca, “genera una sensació més acusada de velocitat”. El que no canviarà és el logo dels models FR, els més equipats i potents de Seat després que Cupra hagi passat a ser una marca independent.

Aquesta quarta generació del León serà més llarga i baixa que el model precedent, amb una línia encara més esportiva i suggerent. A més, estrenarà versions microhíbrides o mild hybrid i versions PHEV o híbrides endollables, a més d’oferir les ja tradicionals mecàniques dièsel, gasolina i de gas natural o GNC. Cupra, per la seva banda, també tindrà una versió híbrida endollable del futur Cupra León que aprofitarà el sistema híbrid endollable del Formentor i una variant molt prestacional amb motor de gasolina amb una potència superior als 300 CV actuals.

Però el nou León sobresortirà del que coneixem fins ara per la seva oferta tecnològica, ja que serà el primer Seat connectat amb la xarxa viària, capaç d’interactuar amb els semàfors o senyals de trànsit per informar el conductor de la velocitat més adequada per circular i evitar accelerades inútils per intentar superar un semàfor en verd.

Per acabar, el nou León també inclourà intermitents dinàmics, llums ambient led i fins i tot unes llums de benvinguda que projectaran la paraula Hola! sobre el terra per donar la benvinguda al conductor i la resta d’ocupants del vehicle.