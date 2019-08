Seat arriba al milió d’unitats venudes del León

Fins no fa gaire, l'Ibiza era el cotxe estrella de Seat, el model més venut i el més desitjat de la marca catalana, però des de fa un parell d'anys el León li ha robat aquest protagonisme i s'ha consolidat com el cotxe més venut dels del Baix Llobregat. I és que l'actual model del León, la tercera generació apareguda el 2012 i que tindrà un relleu a partir del 2020, ja ha arribat al milió d'unitats venudes durant aquests set anys, una xifra insòlita per a un model fabricat a Martorell i amb un gran èxit internacional.

La primera generació del León, apareguda el 1999, va vendre 534.797 unitats, i la segona, de l'any 2005, en va vendre 675.915. Això vol dir que gairebé la meitat dels 2.210.712 unitats venudes per les tres generacions del León corresponen a l'actual generació, cosa que evidencia el gran èxit comercial que ha tingut.

La tendència alcista del León s'explica pel procés d'internacionalització de la marca catalana. Del milió de León de tercera generació venuts, un total de 237.588 unitats han estat venudes al difícil i exigent mercat alemany –bressol del Golf o l'Audi A3, rivals del compacte de Martorell–. Això converteix Alemanya en el país on més s'ha venut la tercera generació del León, per davant del mercat espanyol. L'actual León també s'ha venut molt bé al mercat anglès, turc i francès, per bé que fora d'Europa no ha tingut el mateix vigor comercial.

L'altre factor que explica el bon resultat comercial del León ha estat la seva qualitat de fabricació i polivalència, la possibilitat de disposar carrosseries de tres i cinc portes i de caràcter familiar o Sportourer ST, les bones xifres de vendes dels models Cupra –que a partir de la propera generació seran models diferenciats dels Seat– i la possibilitat d'elecció entre mecàniques dièsel, gasolina i de GNC.