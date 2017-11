Seat tancarà 2017 amb rècord de producció

Seat té previst tancar la producció d'aquest 2017 amb una xifra total de 456.070 unitats fabricades a la seva planta de Martorell (on fabrica els Seat León, Ibiza, Arona i l'Audi Q3, substituït a partir del pròxims mesos pel nou A1).



Aquesta xifra prevista suposa un increment de més de 6.000 unitats més de les que Seat havia previst inicialment per aquest 2017, i suposa un creixement de més de 7.000 unitats respecte les 449.063 unitats fabricades el 2016, cosa que significa un increment d'un 1'5%respecte al curs anterior.



Martorell segueix representant el múscul de la companyia catalana, que enguany fabricarà un total de 593.673 unitats, ja que als cotxes fabricats a Catalunya cal sumar els models Alhambra (fabricats a Portugal), Toledo i Ateca (fabricats a la República Txeca) i Mii (a Eslovènia). Aquesta xifra final suposa un 7'4% més que les unitats fabricades durant tot el 2016, que van ser poc més de 550.000 unitats.



Aquesta notícia ha estat molt ben rebuda pels principals sindicats dels del Baix Llobregat, ja que suposarà un increment en el repartiment de beneficis entre els treballadors de la planta, i fins i tot podria provocar que Seat contracti directament diversos treballadors que actualment es troben subcontractats per empreses temporals per poder satisfer tota la càrrega i volum de feina.