El Seat Tarraco arriba al mercat amb un preu de sortida de 26.990 euros

El nou Seat Tarraco no ho té fàcil. Ha arribat més tard que els seus rivals en un segment, el dels totcamins grans de set places, dominat des de fa molts anys pel Nissan X-Trail i on se les haurà de veure amb els seus ‘cosins’ Skoda Kodiaq i Volkswagen Tiguan Allspace, dos models amb els que comparteix plataforma i elements tecnològics i que ja s’han posicionat bé al mercat.

Seat sap que el nou Tarraco tindrà dificultats per fer-se amb una quota de mercat, i per això han apostat per un preu d’accés força atractiu per intentar guanyar la confiança dels compradors.

El Tarraco que es promociona inicialment utilitza un motor gasolina 1.4 TSI que ofereix 150 CV associat a un esquema de tracció davantera i canvi manual, amb un equipament prou extens: llandes de disset polzades, llums led, clau intel·ligent, climatitzador de tres zones (o trizona) sistema multimèdia amb pantalla tàctil de vuit polzadesiins a tres entrades USB que faran les delícies dels compradors més tecnològics. A més a més, aquest Tarraco inclou de sèrie la tercera filera de seients que li permet allotjar fins a set ocupants al seu interior.

Tot i que el preu d’arrencada del Tarraco era de 29.900 euros, Seat ha decidit rebaixar-lo fins els 26.900 euros (amb promocions comercials que inclouen finançament), apropant-lo molt al preu bàsic del líder del segment, el Nissan X-Trail, que costa uns 25.000 euros també acollint-se a les promocions i finançament de la marca, i que no és tan nou ni tecnològic com el Tarraco, el primer Seat que es fabricarà íntegrament a Wolfsburg (Alemanya).