El president de Seat Espanya, "molt tranquil" amb la continuïtat de la fàbrica de Martorell

La planta de Seat a Martorell va tancar un any 2019 de rècord, amb una producció total de 500.005 cotxes, cosa que suposa un increment del 5,4% respecte al 2018, amb 474.300 unitats. Aquestes xifres serveixen per consolidar la planta de Martorell com la fàbrica que més automòbils fabrica a Espanya, a una certa distància de les plantes de Citroën a Vigo, Ford a València, Opel a Saragossa, Renault a Valladolid i Volkswagen a Navarra.

El bon funcionament de la planta de Martorell i l’aposta de la marca per vincular-se amb Barcelona (com la flamant Casa Seat, inaugurada aquesta setmana) ja feien pensar que no tenia cap intenció d'anar-se'n de Catalunya, cosa que ha confirmat el director general de Seat Espanya, Mikel Palomera, en una entrevista que es publicarà la setmana vinent a Business Insider España i de la qual ja s'han avançat alguns dels temes tractats.

Quan se li pregunta per la continuïtat de la planta de Martorell, Palomera assegura: “Estem molt tranquils”. També fa referència al tancament de Nissan Motor Ibérica: el qualifica de “mala notícia per al teixit productiu local” i expressa la “preocupació i solidaritat amb els treballadors de Nissan, que són companys del mateix sector industrial”.

A la mateixa entrevista el director general de Seat Espanya conclou: “No preveiem que el tancament de Nissan esquitxi Seat”. També assegura que veu el futur de la planta del Baix Llobregat “amb optimisme”, i que preveu recuperar els tres torns de la línia de producció del León aquest mes després de l’aturada causada pel coronavirus.

El 2019 va ser un any històric a Martorell

Arribats a aquest punt val la pena recordar que la línia 1 de producció –on es fabriquen els Ibiza i Arona– és la que va registrar un increment més gran de la planta de Martorell durant el 2019, amb una producció total de 264.854 unitats, un 14,5% més que l’any 2018, gràcies a la demanda de nous Arona, l'autèntica sensació de Seat durant el 2019.

En canvi, la producció de la línia 2 –on actualment es fabrica el nou León en versions Seat i Cupra i el nou Cupra Formentor– va caure lleugerament fins a 153.864 vehicles, un 3,5% menys que l’any anterior. Amb tot, la línia 2 de Martorell hauria de repuntar amb força aquest 2020 amb el llançament dels Cupra León, Cupra Formentor i Seat León que, a més, estrenen versions híbrides endollables o plug-in i es converteixen en els primers cotxes híbrids endollables que Seat fabricarà a Catalunya.

Pitjor van les coses a la línia 3 de Martorell, l'espai on es fabrica l’Audi A1, que va tancar 2019 amb una petita reculada del 2,8% respecte a les xifres del 2018 i que previsiblement aquest 2020 haurà de continuar caient. I és que en aquesta última línia només es van fabricar 81.287 unitats del petit utilitari d’Audi. De fet, algunes veus troben a faltar el Q3, el SUV compacte que Audi fabricava a Martorell abans que l'A1 i que tenia un marge comercial superior al del petit urbà alemany.

Martorell és el cor de Seat, una de les fàbriques més modernes i competitives d’Europa Christian Vollmer - Vicepresident de producció i logística de Seat

Amb tot, a la planta de Martorell ja li queda poc marge de millora en la productivitat perquè just abans del confinament fabricava uns 2.300 cotxes cada dia (un model nou cada 40 segons), cosa que suposa un grau d’ocupació superior al 90% de la capacitat de producció màxima. És un panorama absolutament diferent del de Nissan Motor Ibérica, que treballava a un 30% de la capacitat.

Més enllà de Martorell, el 2019 va ser un any positiu per a Seat, perquè va arribar a fabricar un total de 592.019 unitats, un 12,1% més que l’any 2018. I és que a les xifres de les línies 1 i 2 de Martorell, cal sumar-hi les 98.370 unitats fabricades de l’Ateca a la República Txeca, les 38.835 unitats del Tarraco fabricades a Wolfsburg, les 23.021 unitats de l’Alhambra fabricades a Portugal i les 11.547 unitats del Mii i Mii Elèctric que ja es fabriquen a Zwickau (Alemanya).