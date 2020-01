Aquest és el nou Seat León (tot i que no l'hauries d'estar veient)

Demà és la data assenyalada. Seat presentarà la quarta generació del León a la seva planta de Martorell, autèntic cor de la companyia, segons apunta la cúpula de la marca del Baix Llobregat. Amb tot, aquesta tarda ja s’han filtrat les primeres fotos del compacte català a les instal·lacions de Martorell.

Les fotos, filtrades pel perfil d’Instagram de cupracing, ens avancen com serà el compacte estrella de la marca, autèntic supervendes del mercat, que en aquesta nova generació només es vendrà amb carrosseries de cinc portes i familiar –deixant de banda les versions cupè de tres portes.

La nova generació del León manté un línia continuista respecte al model anterior, amb unes formes encara més marcades i diversos elements estilístics heretats del Tarraco, el SUV gran de Seat, com ara les signatures òptiques frontals i posteriors, amb el ja icònic coast to coast que caracteritza les parts posteriors dels nous models de la marca catalana, una calandra frontal encara més gran i remarcada per embellidors i marcs cromats i nous fars led davanters.

Un cotxe tecnològic

Aquesta quarta generació del León serà més llarga i baixa que el model anterior, amb una línia encara més esportiva i suggerent. També estrenarà versions microhíbrides, o mild hybrid, i versions PHEV, o híbrides endollables, a més d'oferir les ja tradicionals mecàniques dièsel, gasolina i de gas natural o GNC.

Cupra, per la seva banda, també tindrà una versió híbrida endollable del futur Cupra León que aprofitarà el sistema híbrid endollable del Formentor i una variant molt prestacional amb motor de gasolina amb una potència superior als 300 CV actuals. Però el nou León destacarà respecte al que coneixem fins ara per la seva oferta tecnològica, ja que serà el primer Seat connectat amb la xarxa viària, capaç d'interactuar amb els semàfors o senyals de trànsit per informar el conductor de la velocitat més adequada per circular i evitar accelerades inútils per intentar superar un semàfor en verd.

Per acabar, el nou León també inclourà intermitents dinàmics, llums ambient led i fins i tot unes llums de benvinguda que projectaran la paraula Hola! sobre el terra per donar la benvinguda al conductor i a la resta d'ocupants del vehicle.