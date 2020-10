El Seat Ibiza podria desaparèixer per deixar pas a un cotxe elèctric

Durant una pila d’anys el Seat Ibiza ha sigut el model més venut de la companyia catalana i l’espina dorsal de la planta de Martorell, la més important del sud d’Europa. Però el mercat ha canviat molt durant els últims cinc anys i en aquests moments l’Ibiza ja no és el model més important de la marca.

Paral·lelament a la davallada de vendes de l’Ibiza (que es manté al voltant de les 100.000 unitats fabricades els últims tres anys), Seat ha vist com augmentaven les vendes del León i fins i tot de l’Arona per sobre de les de l’Ibiza. Tot i que l’Ibiza utilitza una plataforma prou moderna, com la coneguda MQB A0 –que comparteix amb altres models com el Seat Arona o el Volkswagen Polo, entre d'altres–, en aquest moments no pot oferir mecàniques híbrides ni híbrides endollables, cosa que perjudica un cotxe que tampoc té els preus més competitius del mercat (per poc més del que costa un Ibiza els clients poden comprar un Arona o el nou León, per exemple).

Tampoc és gaire bon auguri per al Seat Ibiza que no disposi de mecàniques potents (fins fa molt pocs mesos no disposava d’un motor de 150 CV) i que Cupra ni tan sols valori la possibilitat de preparar una versió més picant del model. El fet que no estigui preparat per utilitzar sistemes endollables ni plataformes de tracció integral tampoc ajuda a preveure una revifada de les vendes d’aquest model.

Aquest context explica que la cúpula de Seat estigui analitzant la possible desaparició de l’Ibiza tal com el coneixem ara, una possibilitat que va avançar el president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero, en una entrevista a El Periódico la setmana passada. Segons afirma Carnero en aquesta entrevista, “Seat disposarà d’un cotxe elèctric a Martorell el 2027”, unes dates que coincideixen amb la vida útil de l’actual model al mercat.

A hores d’ara les fonts consultades coincideixen en apuntar que Seat prepara un substitut per a l’Arona de cara al 2024 o al 2025 (de moment aquest any hauria de presentar-se la versió restyling de mitja vida comercial) més gran que l’actual i amb versions híbrides endollables que fins i tot podria eclipsar l’Ateca. En aquest sentit, si realment cal fer un espai per a un nou model elèctric a Martorell, el més lògic seria fer-ho substituint l’Ibiza, un cotxe que cada cop té menys incidència en el mercat, empès per la moda SUV i pel seu germà gran León, que en canibalitza una part dels clients potencials.

Tot i les declaracions de Matías Carnero, a hores d’ara les instal·lacions de Martorell no estan preparades per acollir un nou model elèctric, ja que prèviament caldria preparar la línia de producció amb una inversió important i que necessitaria la col·laboració en forma de subvencions i ajudes de les administracions catalanes i espanyoles.

Per acabar, aquest hipotètic nou model elèctric destinat al segment B –corresponent als utilitaris europeus, on ara figura l'Ibiza– podria heretar el nom del model actual o optar per un nou enfocament (i, per tant, amb un nou nom comercial) destinat a un ús urbà i de zero emissions.