El primer CUV de Seat es podria anomenar Terramar

L’autòdrom de Terramar és el bressol del motor de Catalunya. Ara fa uns anys que en Josep Lluís Merlos ens va explicar la història d’un traçat mític i el tercer traçat automobilístic més antic d’Europa, només superats pels mítics Monza i Brooklands.

I tot just ara fa tres mesos us vam explicar en exclusiva que el primer CUV (o totcamí cupè) de la història de Seat es fabricaria a Martorell i estrenarà un disseny més sofisticat, avantguardista i esportiu gràcies a una carrosseria més baixa, estilitzada i aerodinàmica que la resta de totcamins de la marca. Fins i tot us vam avançar que Cupra en fabricarà una variant de 300 CV de potència associada a un esquema de tracció integral 4Drive, i que disposarà de versions gasolina, dièsel i híbrides endollables (o PHEV).

Aquests dies s’ha filtrat el que probablement serà el nou nom del primer CUV de Seat, ja que alguns rumors sorgits de l'entorn de la companyia han filtrat aquest nom com l'escollit per anomenar aquesta variant esportiva de Seat, de la qual només hem vist l’esborrany que encapçala aquest article. A més a més Seat ja ha registrat el nom Terramar a l'Oficina de Patents i Marques.

Segons apunten les primeres informacions el Terramar s’estrenarà com un model exclusiu de Cupra, per després convertir-se en un model de producció de Seat. Aquesta estratègia (estrenar la versió més potent i després es versions bàsiques del mateix model) mostra una nova forma de fer a la marca catalana, i és una mostra de la confiança que els del Baix Llobregat tenen en el seu nou model.

Sigui com sigui, el Cupra Terramar utilitzarà la plataforma i elements modulars del nou León, i de fet està orientat a agafar el relleu del Leó X-Perience, la variant del compacte català que estava més orientada a un ús intensiu fora de l'asfalt i que despareix en aquesta quarta generació del León per deixar pas al flamant Terramar (si finalment aquest és el seu nom).