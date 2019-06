Scania NXT, l’autobús urbà del futur

Scania ha presentat aquesta setmana a Estocolm el seu prototip d’autobús urbà, elèctric, autònom i intel·ligent anomenat NXT, un esborrany del vehicle que Scania creu que circularà pels carrers de les grans ciutats el 2030.

La gran novetat d’aquest Scania NXT és que l’autobús del futur suec serà un vehicle modular, és a dir, que sobre la mateixa plataforma modular (bastidor, xassís, mecànica...) es podran instal·lar carrosseries diferents per adaptar el vehicle a les funcionalitats per a les que s'ha dissenyat.

A més, els eixos davanter i posterior no estan units físicament, cosa que permet jugar amb la longitud o distància entre eixos així com la seva alçada lliure a terra per modificar el vehicle i fer-lo més o menys adaptat a uns usos urbans de transport de passatgers o enfocat al transport de mercaderies.

El conjunt de bateries d’aquest prototip es col·loquen entre els eixos i permeten que el vehicle pugui guanyar en estabilitat gràcies al seu centre de gravetat baix, alhora que permeten una autonomia d’uns 245 quilòmetres, una xifra que sembla encara limitada per efectuar un servei de transport de passatgers urbà intensiu.