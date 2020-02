El Saló de Ginebra resisteix el coronavirus

Quan queda menys d’una setmana per l’obertura del Saló de Ginebra –l’exposició més gran del món de l’automòbil–, la cita manté inalterable la seva data d’inauguració. A diferència del que va passar amb el Mobile World Congress de Barcelona o el Gran Premi de Fórmula 1 de la Xina, el Saló de Ginebra descarta de moment canviar el programa previst i cap gran fabricant ha decidit anul·lar la seva participació.

I això que a Ginebra hi haurà una forta presència de marques del nord d’Itàlia com Maserati, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Fiat o Alfa Romeo, entre altres, i alguns directius de les multinacionals xineses com Geely o de les seves filials europees com Volvo o Smart, entre altres.

Amb tot, l’organització del Saló de Ginebra ha demanat a les marques expositores que extremin les mesures de seguretat i s’assegurin que els seus treballadors no presenten símptomes abans de viatjar a Ginebra, especialment en els focus on la malaltia ha estat més forta.

A més a més, cap de les marques que han de prendre part de la cita que obre les seves portes al públic el dia 5 de març (dos dies abans per a la premsa) ha renunciat a assistir a Ginebra, a diferència del que havia passat amb altres esdeveniments com el MWC de Barcelona.

L’organització suïssa ja té previst un pla d’acció i de contingència per atendre un possible brot de la malaltia i evitar contagis massius “a temps real” entre els assistents de l’esdeveniment, segons afirmen els promotors del Saló de Ginebra.