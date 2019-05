Automobile Barcelona: un segle d’història i moltes novetats

L’edició del 2019 no és una edició qualsevol: el Saló de l’Automòbil de Barcelona celebra el centenari en plena forma, amb una gran exposició amb 44 grans marques de cotxes i un programa d’activitats farcit de novetats i experiències per als visitants que s'arribin al recinte firal de Montjuïc, on destaca un espectacle audiovisual que permetrà fer un viatge pels 100 anys d’història del Saló de l’Automòbil català.

Durant el seu primer segle de vida, el Saló de l’Automòbil de Barcelona ha vist presentacions úniques com ara la del primer cotxe europeu fabricat en sèrie, el Citroën Type A; el vehicle lunar LRV001 exposat l’any 1977 i que va ser cedit per la NASA, i els mítics Hispano Suiza, Elizalde, David o Nacional Pescara que, entre altres models, exemplifiquen la passió de la capital catalana pel món dels automòbils.

L’edició del centenari obrirà les portes de l'11 al 19 de maig, i el preu de les entrades oscil·larà entre els 10 euros que costaran les de grup –com a mínim deu persones–, els 15 euros de la individual o el paquet familiar, que costarà 35 euros i permetrà l’accés a dos adults i fins a tres menors de 14 anys.

Les novetats

Les 45 marques presents en aquesta edició presentaran fins a 32 nous projectes i novetats, entre els quals destaquen el Cupra Formentor i el Seat el-Born, la cinquena generació del Renault Clio, el nou Mazda CX-30, l'Audi Q4 e-tron i el Ferrari F8 Tributo, entre altres models que es veuran per primer cop a l'estat espanyol i Portugal. Però la marca que més novetats presentarà serà Toyota, amb sis models, entre els quals destaca el nou GR Supra.

Els visitants podran conèixer les activitats del programa 'Road to 100', que recull, entre d'altres, una exposició de 29 dels cotxes més espectaculars de l'últim segle, com el Ford T o el Jeep Willis, entre d'altres. Per acabar, el futur també estarà present en aquesta edició històrica, i a l'espai 'Connected Street' els visitants podran veure el futur de la connectivitat dels vehicles, el cotxe volador PAL-V i les últimes novetats de la conducció autònoma.