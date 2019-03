Els SUV envaeixen Europa

A aquestes alçades ningú pot dubtar que els SUV són els cotxes de moda en el mercat. Durant el 2018 els totcamins van vendre més de cinc milions de cotxes amb carrosseria SUV o ‘crossover’ dels poc més quinze milions de cotxes venuts en total al Vell Continent durant tot l’any passat.

Els totcamins -concepte que inclou els SUV, CUV i ‘crossover’- van créixer un 18% durant el 2018, un percentatge molt similar al que també va tenir durant 2017. I és que el mercat europeu ja fa temps que segueix la moda d’aquesta mena de cotxes, originaris del mercat nord-americà i que han conquerit mig món gràcies a les seves possibilitats com a cotxe familiar, les seves capacitats fora de l’asfalt i l’encant del seu disseny, més robust i musculat que els cotxes tradicionals.

Què és un SUV, un CUV i un ‘crossover’? Un SUV és un totcamí clàssic, un cotxe que partint d’una plataforma de turisme convencional eleva la carrosseria i modifica suspensions i direcció -a vegades també alguns elements mecànics- per oferir millor rendiment fora de l’asfalt. Un ‘crossover’, en canvi, té menys vocació ‘off-road’ i és generalment més baix i menys preparat per viure aventures fora de la ciutat. Els CUV, per la seva banda, són SUV o ‘crossovers’ de tall cupè i amb un tacte més esportiu, com el flamant Cupra Formentor.

Un de cada tres cotxes nous venuts a Europa durant 2018 han estat totcamins, ja que el percentatge d’aquests models sobre el mercat ja és del 34,3%, i les previsions dels experts és que segueixi creixent encara més els anys vinents: alguns analistes fins i tot apunten que en uns anys podrien significar la meitat del mercat de cotxes nous.

El creixement dels cotxes d’aquest segment ha anat associat a la pràctica desaparició dels monovolums (van vendre poc més de 200.000 unitats a tota europa el 2018) i dels turismes convencionals com berlines o compactes.

No tots els totcamins són iguals, però. A grans trets podem classificar-los en totcamins petits (o segment B, com els Seat Arona o Ford Ecoesport), totcamins mitjans o compactes (també anomenats segment C o SUV-C on s’inclouen els Volkswagen Tiguan i Nissan Qashqai) i els totcamins grans o SUV-D, on es troben cotxes de fins a set places com ara el Peugeot 5008.

Per marques, Nissan segueix dominant el mercat gràcies al bon ritme de vendes del Qashqai, que segueix liderant el segment un any més, però per primer cop en anys l’X-Trail ja no lidera el segment dels totcamins grans, ja que el Peugeot 5008 va vendre més cotxes durant 2018.