Zero SR/F, probablement la millor moto elèctrica del mercat

Zero Motorcycles és un fabricant nord-americà de motos elèctriques amb seu a Scott Valley, Califòrnia. Aquesta empresa, que sovint ha estat comparada a Tesla, a ser fundada per Neal Saiki -un antic enginyer de la NASA- l’any 2006 i des d’aleshores ha fabricat diversos models de moto elèctrica que han convertit a Zero Motorcycles en el referent de la mobilitat sostenible sobre dues rodes al continent nord-americà.

Però ara Zero Motorcycles ha volgut anar encara més enllà amb la presentació de la nova Zero SR/F, una moto creada d’un full en blanc i que utilitza xassís, bateries, motor i plataforma estructural totalment nous. De fet el nou xassís és totalment d’acer i utilitza un nou esquema de suspensions i amortidors signat per Showa que milloren l’experiència dinàmica de la moto californiana per oferir un pes total de 220 quilos.

Una de les grans apostes de Zero Motorcycles amb la nova Zero SR/F és la càrrega tecnològica de la moto, que inclou quatre mapes o modes de conducció diferents, diversos ajustaments del control de tracció, grups òptics led, pantalla digital LCD de 12,25 polzades i punys amb calefacció.

El seu motor elèctric ofereix 82 kW (110 CV) i 190 Nm de parell, cosa que permet a la Zero SR/F arribar als 200 km/h de velocitat punta, i les seves bateries de liti de 14,4 kWh de capacitat li ofereixen una autonomia de 259 quilòmetres en cicles urbans i 121 quilòmetres d’autonomia per autopista i autovia a una velocitat de 110-120 km/h.

Però la Zero SR/F ofereix una bateria auxiliar anomenada ‘Power Tank’ en l’espai que ocuparia el dipòsit de gasolina d’una moto convencional per oferir fins a 320 quilòmteres d’autonomia. A més a més la Zero SR/F pot carregar totalment les seves bateries en dues hores i mitja en un carregador domèstic.

La Zero SR/F ja pot ser encarregada i tindrà un preu base de 20.890 euros al nostre mercat, tot i que les versions més ben equipades o Premium arribaran als 23.090 euros.