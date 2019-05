SF90 Stradale: el Ferrari més potent (i ecològic) de la història

Ferrari ha fet història amb el nou SF90 Stradale, que acaba de presentar: és un model híbrid endollable que rebrà una etiqueta ecològica i podrà circular sense por de les restriccions gràcies als tres motors híbrids que afegeixen 220 CV als 780 CV que entrega el motor gasolina de vuit cilindres en V (o V8) per sumar uns espectaculars 1.000 CV de potència total combinada. Això fa que el nou SF90 Stradale sigui el Ferrari homologat per circular pel carrer més potent fabricat mai, a banda de ser el primer híbrid dels de Maranello.

Els motors elèctrics del Ferrari SF90 Stradale permeten que el cotxe circuli fins a 25 quilòmetres en mode elèctric. Dos dels motors estan situats a l’eix davanter, i el tercer just entre el motor de combustió i la transmissió de vuit relacions i doble embragatge de l’eix posterior. Aquest plantejament mecànic fa que aquest sigui també el primer superesportiu de Ferrari amb plataforma de tracció integral a les quatre rodes, una curiositat més per a un model històric per als de Maranello.

Però el caràcter ecològic o el fet de disposar de tracció integral no resten capacitat dinàmica al nou SF90 Stradale, capaç d’accelerar de 0 a 10 en 2,5 segons i de 0 a 200 en 6,7 segons, o de presentar una relació entre pes i potència de només 1,57 kg/CV.

El nou SF90 Stradale deu el seu nom a la marca transalpina, que enguany celebra el seu 90è aniversari, i al fet de ser un cotxe homologat per circular pel carrer. Així doncs, aquest hipercotxe ecològic, que també es pot carregar mitjançant l'energia cinètica del cotxe i té diversos modes de conducció que regulen la càrrega de les bateries i les emissions del vehicle, és el ‘cavallino rampante’ més ràpid de la història, capaç de deixar molt enrere el LaFerrari al circuit de proves de Fiorano.

De fet, aquest punt és molt important per als italians, ja que substituir el LaFerrari no és una tasca senzilla. A Maranello volen que l'SF90 Stradale sigui un cotxe de producció en sèrie destacat, i aspiren a superar les 10.000 unitats anuals gràcies al nou model, tot i que probablement tindrà un preu prohibitiu, al voltant dels 750.000 euros. Amb tot, Ferrari no ha confirmat el preu final del cotxe i s'ha limitat a dir que serà més barat que un LaFerrari però més car que un 812 Superfast.

Estèticament el nou SF90 Stradale és obra del cap de disseny de la marca, Flavio Manzoni, que ha volgut crear un model amb estil que mantingui l’essència de Ferrari però amb les tècniques aerodinàmiques més avançades. De fet, aquest nou hipercotxe híbrid pot equipar un paquet aerodinàmic d’alt rendiment anomenat Assetto Fiorano, que encara millora l’eficàcia aerodinàmica o ‘downforce’ i alleugereix 30 quilos el pes total del cotxe per millorar la seva capacitat en circuit.

A més, aquest SF90 Stradale és més baix i ample que els seus predecessors, i les seves noves cues d’escapament estan en la posició més elevada utilitzada mai pels italians. Amb tot, la seva estètica és menys espectacular que la del LaFerrari.

Els interiors de l’SF90 Stradale són totalment nous, amb una nova pantalla digital central de setze polzades que controla el vehicle, incloent-hi els modes de conducció i la temperatura dins de l’habitacle. Tot i la seva aposta digital, el nou SF90 Stradale manté la palanca del canvi de marxes –o, millor dit, el selector de conducció– en H i amb una placa metàl·lica en honor als Ferrari tradicionals.