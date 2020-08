El primer Rolls-Royce elèctric de la història és un clàssic

Tot i que Rolls-Royce encara no ha fet el pas al segment elèctric i electrificat, al món ja circula el primer cotxe de la prestigiosa marca anglesa amb un sistema de propulsió de zero emissions. Els preparadors de Lunaz han reconvertit un Phantom V de l’any 1961 en un cotxe elèctric modern, i la cosa no queda aquí, ja que han anunciat la conversió en moderns cotxes elèctrics de fins a 30 Rolls-Royce clàssics més, corresponents als models Phantom i Silver Cloud.

El Phantom V del 1961 és el primer cotxe que han transformat, respectant i restaurant els seus interiors (hi poden viatjar fins a vuit ocupants) i parant especial atenció als interiors de fusta i entapissats, que restauren manualment els especialistes de la marca anglesa.

La conversió, que té un preu que oscil·la entre els 350.000 i els 500.000 euros (en funció del model i de l'estat del vehicle) es completa amb una instal·lació de bateries de liti amb 120 kWh de capacitat que permeten assolir al vehicle una autonomia teòrica d’uns 500 quilòmetres, i amb un sistema de càrrega ràpida.

A més, el Rolls-Royce restaurat per Lunaz inclou un modern sistema d’infoentreteniment amb navegador, un climatitzador bizona modern, un sistema d’àudio d’alta qualitat i dues pantalles digitals integrades a les places posteriors perquè els passatgers puguin distreure’s veient pel·lícules o accedint a les funcionalitats i aplicacions dels seus telèfons.