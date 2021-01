'Renaulution', la revolució De Meo arriba a Renault

L'italià Luca de Meo, expresident de Seat, ha presentat les línies mestres de la nova estratègia de Renault fins al 2025, que passarà per l’aposta per l’electrificació de la gamma i una orientació cap a productes de més valor afegit més que no pas cap al volum total de producció.

El pla de la marca del rombe, anomenat Renaulution pels mateixos directius de la marca, passa per tres fases amb temps diferenciats anomenades Resurrecció, Renovació i Revolució, i que tenen un pla específic d'aplicació en el temps i en el mercat.

La idea de De Meo és aprimar l’estructura productiva de Renault per quedar-se amb l’essencial i basar la seva oferta en una gamma de productes més petita però amb més incidència sobre el mercat, estalviant costos de desenvolupament i producció mitjançant l’ús de menys motors (el directiu ha anunciat que la gamma de Renault farà servir només quatre motors en comptes dels vuit actuals) i llançant fins a 24 nous models fins al 2025, 12 dels quals centrats en els segments C i D (on fan servir la plataforma modular CMF, que comparteix amb Nissan) i 10 nous cotxes totalment elèctrics.

En la presentació del seu pla, Luca de Meo ha apuntat que Renault també vol seguir defensant el lideratge europeu del segment B (gràcies a models com el Clio o el Captur) amb una aposta decidida per l’electrificació de la gamma i els models ecològics, també impulsats per pila d’hidrogen.

Un dels problemes de la davallada comercial de Renault els darrers anys ha sigut que la marca s’ha centrat en el volum de producció i, en el context generat per la pandèmia i la crisi econòmica (i la restricció de la demanda), la nova cúpula directiva ha marcat l’objectiu de centrar-se més en el marge comercial generant un producte de més valor afegit que sigui capaç de generar més retorn sobre les inversions necessàries per engegar el seu procés productiu.

El pla de Renault passa també per convertir-se en el líder del segment C (el corresponent als cotxes i els totcamins compactes com el Mégane o el Kadjar) estrenant nous models i mecàniques (com ara híbrides endollables o d’hidrogen) de la gamma ecològica E-Tech.

Dacia i Lada es fusionen

Renault també ha anunciat que fusionarà les filials Lada i Dacia en una sola marca comercial anomenada Dacia-Lada, que tindrà com a objectiu seguir comercialitzant vehicles assequibles però cercant la suma de sinergies i l'estalvi en costos de producció entre les dues marques.

A més, la nova Dacia-Lada també tindrà accés a la plataforma CMF de l’aliança Renault-Nissan i a les modernes mecàniques de zero emissions, cosa que hauria de repercutir de manera decisiva en una millora substancial en la qualitat final percebuda dels seus productes.

Amb tot, aquesta fusió i racionalització de la gamma no suposarà cap extensió de les plataformes actuals, ja que Lada passa de les 18 plataformes modulars actuals a només 11, i Dacia de quatre a només una, la ja citada CMF-B de l’aliança Renault-Nissan.