Renault decidirà la setmana vinent la fusió amb Fiat

Renault decidirà la setmana vinent si accepta o no l’oferta de 32.600 milions d’euros del grup Fiat Chrysler per materialitzar l’oferta de fusió al 50% entre les dues entitats per consolidar el que seria tercer fabricant automibilístic del món amb una capacitat de producció anual de més de vuit milions de vehicles.

De materialitzar-se la fusió els Agnelli seguirien sent els primers accionistes del nou grup, ja que encara controlarien el 29% de les accions de Fiat, mentre que el govern francès conservaria el 15% de Renault. El president del grup sorgit de la fusió seria John Elkann, un membre de la família Agnelli, i la nova societat compratia amb una direcció formada per onze membres, quatre dels quals provindrien de Fiat, quatre més de Renault i un de Nissan, segons apunten les primeres informacions.

La recerca i innovació de noves plataformes de vehicles elèctrics i autònoms i les restricitves normatives d’emissions han fet que cada cop veiem més aliances i fusions d’aquest tipus, i alguns experts asseguren que el procés de fusió i concentració empresarial al segment acabarà amb tres o quatre grans grups de fabricants a tot el món.

De fet, el grup que sorgiria de la possible fusió seria un gegant automobilístic que cobriria tots els segments del mercat (amb cotxes de luxe com Maserati, esportius com Alfa Romeo, totterrenys com Jeep, generalistes com Fiat o Renault i ‘low cost’ com Dacia, per exemple) i amb una capacitat industrial només superada per Toyota i el grup Volkswagen.

Per acabar, les accions de FCA i de Renault han pujat entre el 10% i el 14% a la cotització borsària durant aquesta setmana, després de l’anunci de les negociacions entre les dues multinacionals.