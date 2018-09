Renault actualitza el Kadjar, ara més atractiu i eficient

Renault acaba de presentar l’actualització estètica del Kadjar, un dels seus tot camins estrella que des del seu llançament, l’any 2015, ha venut més de 450.000 unitats. Tot i que a nivell estètic i mecànic el Kadjar està plenament vigent -com et vam explicar a la prova que vam fer del model francès-, la marca del rombe ha volgut renovar lleugerament aspectes com el disseny exterior o l’eficiència dels motors per a fer-lo encara més atractiu i confortable.

Els canvis estètics són molt subtils, però a la part frontal hi trobem una nova graella frontal amb parts cromades, una major superfície pintada i una signatura lumínica en forma de ‘C’, combinada amb la il·luminació LED –de sèrie a partir de l’acabat Intens- que disposa d’uns fars antiboira rectangulars.

Per la seva banda, la vista lateral gaudeix de llandes de 17 i 19 polzades de nou disseny, mentre que la part posterior presenta un para-xocs redissenyat i una antena de sostre de tipus ‘aleta de tauró’. Finalment, el Kadjar està disponible en tres nous colors per a la carrosseria: verd Oural, blau Iron i gris Highland.

Pel que fa a l’habitacle, els canvis també són poc significatius, però milloren els pocs aspectes que requerien una actualització. Un dels aspectes que menys ens va agradar del Kadjar va ser la ubicació de la pantalla central, més propera al copilot que no pas al conductor. Amb el nou ‘restyling’ aquest problema desapareix, ja que la pantalla tàctil de set polzades –que inclou el sistema de connectivitat R-Link 2- és completament nova i ofereix una major lluminositat i sensibilitat. Un altre dels aspectes que criticàvem del Kadjar era que compartia els comandaments de la climatització amb el Nissan Qashqai, però novament aquest problema ha estat solucionat per part de la marca del rombe, i ara el SUV francès gaudeix de tres botons rotatius que incorporen a la seva part central la informació de la temperatura i la ventilació.

Quant als materials interiors, ara la qualitat percebuda augmenta gràcies a la incorporació de nous acabats en crom setinat a les sortides d’aire o la consola central. L’habitacle disposa de nous colors i entapissats, com l’Alcantara, disponible com a opció en tots els acabats excepte en la variant Black Edition, on és de sèrie. Aquesta versió, de caire esportiu, hi suma unes llandes de 19 polzades en disseny exclusiu, proteccions davanteres i posteriors en contrast i carcasses de retrovisors en color negre.

MOTORITZACIONS MÉS EFICIENTS

La gamma de motors del Kadjar s’actualitza amb l’objectiu de complir amb les normatives anticontaminació vigents i millorar el consum. D’aquesta manera, el propulsor de benzina 1.3 TCE FAP, estrenat a l’Scénic i que posteriorment va arribar als Captur i Mégane, arriba ara al SUV compacte de la marca amb potències de 140 i 160 CV, podent-se associar al canvi manual o a l’automàtic EDC de doble embragatge.

Quant al dièsel, també s’ha millorat la potència i s’ha reduït el nivell d’emissions gràcies al sistema de reducció catalítica selectiva (SCR). La gamma està composada pels motors Blue dCi de 115 CV -5 CV i 10 Nm més que l’anterior generació- que actualment només es pot associar a la caixa de canvis manual, i Blue dCi 150, l’opció més potent -20 CV més que l’anterior versió- i que només es podrà associar al canvi manual però disposarà de tracció total 4x4.

Finalment, el Kadjar continuarà oferint tres modes de funcionament: 2WD (tracció davantera), Auto (l’electrònica determina el repartiment de la potència entre l’eix davanter i posterior) i Lock (bloqueja el diferencial i reparteix la potència en proporció 50:50). Precisament aquest aspecte va ser una de les principals sorpreses de la prova que vam poder fer del tot camí francès, i és que sense tractar-se d’un 4x4 amb tots els ets i uts, el seu comportament fora de l’asfalt és més que solvent.