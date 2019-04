Renault EZ-FLEX, el repartidor urbà, autònom i ecològic del futur

De moment és només un prototip que Renault ha presentat a Xangai, però l’EZ-FLEX és l’aposta tecnològica i funcional de la marca francesa pels cotxes de repartiment del futur. Aquest prototip, que és una eina de treball, té una autonomia d’uns 100 quilòmetres i una capacitat de càrrega de tres metres cúbics, una xifra prou bona per a un vehicle de només 3,86 metres de llarg, 1,65 d’ample i 1,88 d’alt.

Renault sap que el segment dels transportistes i dels repartidors seguirà creixent durant els pròxims anys i que les ciutats cada cop seran més restrictives amb els vehicles dièsel més contaminants. Actualment més del 95% de les furgonetes que treballen a les ciutats europees són dièsel, i moltes d’elles no podran circular en un futur no gaire llunyà.

En aquest sentit, l’EZ-FLEX vol avançar el seu vehicle a les necessitats dels professionals del futur, i avança com creu que serà la mobilitat professional l’any 2050. Tot i que Renault ha afirmat que el seu cotxe serà autònom, disposarà de cabina convencional amb instruments i volant per al seu ocupant, i els 100 quilòmetres d’autonomia que presenta haurien de ser suficients per a un col·lectiu que, segons Renault, no supera els 50 quilòmetres diaris de mitjana.

La marca francesa fabricarà dotze EZ-FLEX per provar-los en condicions de trànsit i circulació reals i per seguir avançant en el seu projecte d’adequar l’oferta dels seus vehicles comercials a les necessitats del futur.