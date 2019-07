El nou Renault Captur serà més gran i ecològic

El gener del 2020 Renault estrenarà el nou Captur. La segona generació del totcamí urbà francès creix en mides i equipament tecnològic per mantenir-se competitiu en el mercat europeu, on ja és per volum de vendes el cotxe més venut de la marca del rombe.

Estèticament el nou Captur compta amb nous grups òptics davanters i posteriors més estilitzats, una calandra més estirada i una carrosseria més musculada. De fet, el nou Captur és 11 centímetres més llarg que el model anterior, i el maleter arriba als 422 l de capacitat.

El nou Captur serà molt més tecnològic i comptarà amb un quadre de comandaments totalment digital, un disseny més racional i ergonòmic i uns materials de més qualitat que permeten millorar la presència del conjunt.

El Captur de segona generació utilitzarà la plataforma CMF-B que ja ha estrenat el Clio, i que permetrà disposar de mecàniques híbrides endollables i fins i tot elèctriques. La seva oferta inclourà mecàniques dièsel i gasolina, i com a gran novetat un sistema híbrid endollable (PHEV) que maridarà un motor gasolina TCe de 90 CV i dos propulsors elèctrics per obtenir una potència total combinada de 150 CV, i una autonomia elèctrica de més de 50 quilòmetres gràcies a les bateries de liti amb 9,8 kWh de capacitat.

A més a més, el nou Captur híbrid endollable estrenarà una nova caixa de canvis sense embragatge tradicional, que disposarà de catorze relacions de canvi diferents. Per acabar, el nou Captur inclourà diverses ajudes a la conducció com l’assistent de conducció en embussaments i trànsit dens, sistema de manteniment de carril o control de velocitat adaptatiu, per avançar en el camí de la conducció autònoma.