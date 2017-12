El Range Rover Evoque reivindica les capacitats d’un SUV urbà (Vídeo)

Cal reconèixer que cada cop és més pesat circular per determinades zones de les grans ciutats. Els diversos ajuntaments del país col·loquen un seguit de sots, guals i passos elevats per disminuir la velocitat dels vehicles que hi circulen, i si bé tenen certa efectivitat, poden acabar castigant els neumàtics i els sistemes de suspensió.

Range Rover reivindica les capacitats del seu SUV urbà, l’Evoque, en un vídeo promocional filmat als carrers de Londres. Un obstacle de mida considerable col·locat al bell mig d’un carrer que obliga a tots els turismes que s’hi apropen a haver de fer marxa enrere. Tots, excepte l’Evoque, que el supera -no sense dificultats-.