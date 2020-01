Quins són els cotxes més contaminants del mercat?

El CO2 és un dels gasos més perjudicials per al medi ambient: és un dels grans responsables de l’escalfament mundial perquè és un gas d’efecte hivernacle. Diversos tractats internacionals, com el Protocol de Kyoto i la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, fa temps que han fixat l’objectiu de reduir-ne les emissions per intentar minimitzar-ne l'impacte i desaccelerar el procés d’escalfament global.

Els cotxes actuals són menys contaminants i emeten menys CO2 i altres gasos que els vehicles d’ara fa deu o quinze anys, però tot i així hi ha importants diferències entre models i marques que tot seguit repassarem. Ara bé, convé recordar que tots els models esmentats han passat les diferents normatives mediambientals preceptives i estan homologats per circular pels carrers i carreteres de la Unió Europea, tot i que en un futur seran més sensibles a possibles restriccions que no pas un vehicle de baixes emissions. Un estudi del portal web EstadisticaCoches.com recull quins han sigut els cotxes amb índexs de CO2 més elevats en venda a Espanya l'últim any.

El cotxe amb més emissions de CO2 del mercat aquest 2019 és el Ford Kuga, amb una mitjana de 159 g/km. Curiosament el Kuga ha matriculat més de 15.000 unitats al mercat espanyol durant tot l’any passat, i el 83,82% del total eren cotxes de gasolina amb motor de 120 CV de potència.

A certa distància el segueixen els coreans Kia Sportage i Hyundai Tucson, amb una mitjana d’emissions de CO2 de 145 i 143 g/km, respectivament. Kia també ha matriculat uns 15.000 Sportage, el 62,17% dels quals amb motor gasolina de 130 CV, mentre que Hyundai ha venut gairebé 18.000 unitats del Tucson, el 60% dels quals amb el mateix motor gasolina que el Kia, model amb què comparteix plataforma i motors.

Els 10 cotxes amb més emissions de C02 el 2019 Ford Kuga 159 g/km Kia Sportage 145 g/km Hyundai Tucson 143 g/km Volkswagen Tiguan 134 g/km Dacia Duster 134 g/km Kia Ceed 128 g/km Seat Ateca 127 g/km Opel Corsa 125 g/km Renault Captur 124 g/km Volkswagen T-Roc 122 g/km

El Volkswagen Tiguan ocupa la quarta plaça dels models a la venda amb més emissions de CO2 del mercat, amb una mitjana de 134 g/km de les gairebé 17.000 unitats matriculades el 2019. Aquí el motor dièsel de Volkswagen és el principal responsable de les emissions de carboni, perquè el 58,4% de models venuts durant l’any passat a l’estat espanyol utilitzaven el motor 2.0 TDI de 150 CV, un propulsor polèmic perquè va ser el principal responsable de l’escàndol de les emissions o Dieselgate ara fa uns anys, tot i que la marca assegura que ara ja no manipula de cap manera les emissions del seu propulsor.

Empatat amb el Tiguan hi ha el Dacia Duster, amb unes emissions de 134 g/km de CO2 i 15.100 unitats matriculades al llarg del 2019. En el cas del SUV low cost de Dacia, la major part de les matriculacions (50,8%) han sigut amb el motor gasolina de 110 CV.

Els cotxes amb més emissions de CO2 del mercat durant el 2019 han sigut SUVs amb motors de gasolina

Una anàlisi de les dades ens permet concloure que els SUV o totcamins amb motors de gasolina són els cotxes amb índexs d’emissions de CO2 més elevats, perquè són més pesants i amb pitjor coeficient aerodinàmic que els turismes dels quals deriven. A tall d’exemple, l’Ateca té unes emissions de 128 g/km, mentre que el León (model del qual deriva) es queda en uns índexs de 115 g/km. O el Tiguan, que té una mitjana de 134 g/km, mentre que el Golf té unes emissions de només 109 g/km.

A l’altre costat de la balança, el Toyota Corolla és el model amb menys emissions de CO2 entre els cotxes més venuts a l’estat espanyol, amb uns índexs mitjans d’emissions de només 81 g/km.

Per fabricants, Land Rover encapçala les marques amb més emissions de CO2, amb una mitjana de 161 g/km en la seva gamma de vehicles, seguida d’Alfa Romeo i Jaguar, amb 148 g/km, la nord-americana Jeep amb 145 g/km i Mitsubishi, amb 144 g/km. Un cop més veiem que entre els cinc fabricants amb índexs d’emissions més elevats hi ha tres fabricants de cotxes SUV i 4x4 com Land Rover, Jeep i Mitsubishi.