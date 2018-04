Quines són les marques que depenen més del dièsel?

El portal Automotive News ha publicat un interessant rànquing on figuren els fabricants que encara depenen més de les vendes de mecàniques dièsel al Vell Continent. Aquest estudi apunta fets molt interessants, com constatar que les marques ‘premium’ depenen més d’aquest combustible mentre que entre les marques generalistes el dièsel cada cop té una presència més testimonial.

Percentatge de vendes dièsel sobre el total Land Rover 94% Jeep 80% Volvo 78% Mercedes-Benz 67% BMW 67% Audi 59% Peugeot 49% Renault 49% Nissan 47% Volkswagen 46% Ford 44% Citroën 43% Skoda 41% KIA 40% Dacia 39% Fiat 36% Hyundai 32% SEAT 30% MINI 29% Opel / Vauxhall 28% Mazda 26% Honda 26% Mitsubishi 23% Suzuki 8% Toyota 7%

Els fabricants de SUV i totterrenys com Land Rover i Jeep són les marques més depenen del dièsel, i sorprèn que Land Rover i Volvo, que han anunciat que a partir de 2020 només fabricaran híbrids i elèctrics, encara tenen un percentatge de vendes de motors dièsel molt significatiu.

En canvi les marques nipones com Mazda, Honda, Mitsubishi, Suzuki o Toyota són les que menys depenen del dièsel, i fins i tot alguna d’elles -com toyota- ja ha abandonat les mecàniques dièsel dels seus productes.

No totes les marques volen abandonar el dièsel, però. Mercedes-Benz o BMW segueixen apostant per aquest combustible per motius estratègics (ni americans ni asiàtics fabriquen motors dièsel tan bons com els europeus) i segueixen defensant les seves menors emissions de CO2 com la taula de salvació d’aquestes mecàniques.

Però l’estudi també apunta que la quota de cotxes dièsel ha baixat durant el 2017 respecte les xifres de l’any 2016, cosa que mostra un canvi de tendència definitiu del comprador europeu, molt més preocupat per les restriccions de circulació que aquesta mena de mecàniques podrien patir en els pròxims anys a les grans ciutats.