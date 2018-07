Què passa amb el 4c?

L’any 2013 el futur d’Alfa Romeo era incert. La marca italiana només disposava de dos models a la seva gamma (MiTo i Giulietta) que tot i ser bons cotxes, distaven molt de ser uns supervendes en els seus segments. La marca havia abandonat els esquemes de propulsió i els models més esportius, cosa que havia afectat els molts ‘tifosi’ que la marca sempre ha tingut arreu del món.

En aquest context Alfa Romeo va presentar el 4c, un petit esportiu amb un xassís monocasc de fibra de carboni fabricat per Dallara, dissenyat i posat a punt pels experts de Maserati i amb un motor central de quatre cilindres de 235 CV de potència associat a un canvi TCT de sis relacions, més que suficient per moure els 895 quilos que pesava el cotxe.

De seguida el 4c i les seves variants descapotables o Spider es van guanyar el cor dels amants del motor, i la llista d’espera per poder comprar-ne un va arribar a ser de més de sis mesos. El seu preu ajustat (en un inici costava poc més de 60.000 euros) va contribuir a la popularitat del preciós cotxe d’Alfa Romeo, que conqueria un segment que mai hauria d’haver abandonat.

Des d’aleshores el 4c ha anat perdent protagonisme a favor dels nous Giulia i Stelvio, dos cotxes que recuperen l’esquema de propulsió o tracció posterior amb un tacte esportiu idivertit, especialment en les seves versions Quadrifoglio Verde amb motor V6 d’origen Ferrari que arriba als 510 CV de potència.

Però fa poc més d’un mes Sergio Marchionne, CEO del grup FCA, va explicar els plans de futur de la marca, que inclouen el retorn del 8c i l’aparició d’un GTV (una evolució extrema de la Giulia) i l’aparició de nous SUV, però no mostren cap mena de continuïtat en el cas del 4c.

Problemes d'homologacions del xassís monocasc de fibra de carboni marcaran el punt i final del petit esportiu italià

I és que el 4c té algunes limitacions estructurals que podrien sentenciar el cotxe en un futur no gaire llunyà. Segons Marchionne, “el 4c no pot superar les noves normatives europees i dels EUA, a causa de les homologacions de seguretat del seu monocasc de fibra de carboni”. A ningú se li escapa que el 4c sense el seu xassís lleuger no seria concebible, així que molt probablement el 4c desaparegui sense tenir cap substitut.