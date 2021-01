Un Quatre Llaunes deixa en evidència un SUV modern en ple temporal de neu

Una de les imatges simpàtiques del temporal Filomena ha sigut el vídeo viral d’un Renault 4L (també anomenat popularment Quatre Llaunes) superant sense problemes el fred i la neu acumulades a Madrid durant el cap de setmana en contrast amb els problemes que tenia un modern Dacia Duster.

Tot i que molts usuaris de Twitter, Facebook i altres xarxes socials comentaven la sorprenent superioritat del popular Renault 4L (un cotxe low cost que es va fabricar entre el 1962 i el 1991) sobre el modern Dacia Duster de tracció davantera –que vindria a ser el seu hereu en la gamma del grup Renault–, aquesta anàlisi no és del tot objectiva i cal tenir en compte alguns altres factors.

En primer lloc, el Renault 4L fa servir neumàtics molt més estrets amb llandes de 13 polzades (135/80 R13) per moure un vehicle que pesa només 635 quilos, mentre que el Dacia Duster modern pesa el doble i fa servir de sèrie neumàtics amb un perfil molt més ample (215/65R16). En aquest sentit, el fet de tenir menys pes i menys superfície de contacte fa que el cotxe clàssic traccioni millor i no experimenti les relliscades que sí que experimenta el SUV modern.

Per una altra banda, els cotxes moderns disposen d’un sistema de control de tracció (ESC) que el conductor del Dacia Duster segur que no havia desactivat, mentre que l’absència d’aquesta electrònica de control afavoreix el Quatre Llaunes. Finalment, cal esmentar que la capacitat de cada conductor també és decisiva en aquestes condicions, perquè un conductor experimentat jugarà millor amb l’embragatge i el canvi de marxes. Si es fa servir un cotxe automàtic, aquesta capacitat queda molt limitada.

Per acabar, us recordem alguns consells pràctics per si heu de conduir sobre neu o glaç sempre que sigui del tot imprescindible, ateses les circumstàncies de seguretat viària i pandèmiques en vigor a tot el país.