Porsche fa servir remolcs per recarregar els seus esportius elèctrics

El Porsche Taycan passa per ser un dels cotxes més importants de la història de Porsche. No debades, els alemanys afirmen que el Taycan és l’equivalent elèctric del 911, i han posat tot el seu esforç per convertir-lo en el millor cotxe elèctric de tall esportiu del mercat.

Però els clients dels cotxes esportius de Porsche (siguin elèctrics o de gasolina) tenen una especificitat que els fa diferents del perfil de compradors de Tesla o Audi, per exemple: als propietaris de Porsche els agrada posar els seus cotxes al límit en esdeveniments a porta tancada en circuit, com ara trobades o tandes els caps de setmana.

Conscients de les limitacions en matèria d’autonomia i l’escassetat de punts de recàrrega ràpida en els circuits i els seus voltants, els enginyers de Porsche han desenvolupat un sistema de càrrega ràpida mòbil a través de fins a set remolcs arrossegats fins al circuit per un camió i que un cop allà poden subministrar energia elèctrica a fins a 10 cotxes alhora.

Els remolcs de Porsche tenen una gran bateria mòbil amb una capacitat de fins a 2,1 MWh (megawatts hora) i una potència nominal de 3,2 MWh, cosa que els permet carregar fins a 30 vegades les bateries de 83,7 kWh dels Porsche Taycan. A més, aquests remolcs es poden maridar amb fonts d’energia renovable (com ara grans plaques fotovoltaiques) per obtenir una energia totalment renovable i minimitzar la petjada ecològica sobre el medi ambient.

Tot i que de moment aquesta és una solució pensada per a les trobades i exhibicions o demostracions en circuits, el sistema de càrrega mòbil de Porsche podria exportar-se i adequar-se a altres possibles funcionalitats i necessitats de càrrega dels cotxes elèctrics de la marca en un futur no gaire llunyà.