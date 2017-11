Porsche es pinta per una bona causa

Ahir es va celebrar la primera edició dels Porsche BarcelonART, un maridatge entre la marca de Stuttgart i el món de l’art de la capital catalana amb finalitats solidàries i benèfiques.

En aquesta primera edició Porsche va subhastar les obres de vuit artistes de la ciutat (Carme Aliaga, Irene Baón, Kamil Escruela, Iván Forcadell, Aleix Gordo, Alfredo Palmero, Pol Peiró i Simón Vázquez), que van decorar un capó del 911 que van fer servir com a base de la seva creació pictòrica -i val a dir que el resultat és sorprenent, fresc i de gran qualitat-.

Els beneficis obtinguts per la subhasta d’aquestes obres d’art aniran destinats a l’hospital infantil Sant Joan de Déu, concretament al Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center, que, com el seu nom indica, es un institut oncològic que es dedica als infants que pateixen càncer i a les tasques d’investigació i recerca d’una malaltia que afecta cada any més de 1.400 nens i nenes només a l’estat espanyol.

Si us interessa, podeu veure les obres exposades al centre Porsche de Barcelona, al carrer París, 123, fins al pròxim 12 de desembre.