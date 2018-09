Porsche es converteix en el primer fabricant alemany en abandonar el dièsel

Porsche abandona el dièsel. La marca de cotxes més esportiva de la ciutat de Stuttgart s’ha convertit en el primer fabricant alemany que abandona el mercat del dièsel, un segment que mai havia conquerit als puristes de la marca.

I és que els aficionats de Porsche mai no havien acabat de pair del tot que la marca fabriqués totcamins amb motors dièsel, tot i que les vendes dels Macan, Panamera o Cayenne amb motors dièsel havien ajudat a quadrar els números de la marca durant els darrers anys. Sentimentalismes al marge la marca alemanya deixa ja de comercialitzar vehicles amb motors dièsel en una derivada més del ‘dieselgate’ que ha esquitxat de ple a la mítica marca fundada a Stuttgart.

A partir d’ara Porsche es centrarà en fabricar cotxes amb motors de gasolina i híbrids o totalment elèctrics, segons ha afirmat el president de la companyia Oliver Blume al diari alemany Bild. I és que les vendes de cotxes dièsel només van representar el 12% del total durant tot el 2017, en un canvi cultural, de gustos i consums dels clients de la marca.

De fet l’any vinent debutarà el nou Taycan, el primer cotxe totalment elèctric de Porsche i que no fa gaire vam poder enxampar pels carrers de Barcelona, i que disposarà d’una potència superior als 600 CV amb una autonomia real de més de 500 quilòmetres.

Però el moviment de Porsche no significa que la resta de marques del grup Volkswagen segueixen el camí dels de Baden-Württemberg: el mateix Blume no ha dubtat en qualificar el dièsel com un combustible “competitiu i amb futur” per la resta de marques del grup (sobretot Audi i Volkswagen) alhora que ha especificat que “el pes del dièsel mai havia estat gaire important” en una marca que fabrica cotxes de tall esportiu i prestacional com Porsche.