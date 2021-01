Porsche celebra el 25è aniversari del Boxster amb una edició limitada

La història del Boxster arrenca l’any 1993, quan Porsche va presentar el prototip per sorpresa al Saló de Detroit. Fins aleshores Porsche no semblava que volgués fabricar cap altre model esportiu per sota del seu icònic 911, però el temps va mostrar que els alemanys la van encertar de ple quan l’any 1996 van començar a comercialitzar el Boxster, un model que ha servit per quadrar les balances de la marca durant molts exercicis fiscals i del qual n'ha venut més de 350.000 unitats.

Per celebrar el 25è aniversari del model, la marca alemanya ha preparat una edició limitada commemorativa anomenada Porsche 718 Boxster 25è aniversari, de la qual només en fabricarà 1.250 unitats, 22 per al mercat espanyol.

Aquest Boxster especial fa servir la carrosseria descapotable i utilitza un color plata amb el contrast dels interiors de color vermell bordeus, en homenatge al primer Porsche Boxster Concept que la marca va presentar a Detroit el 1993. Amb tot, si la combinació cromàtica no és del gust dels clients, poden configurar el seu model de color negre o blanc, i els entapissats de l’interior de color negre.

Un dels detalls estètics més cridaners del Porsche Boxster 25è aniversari és que introdueix diversos detalls estètics de color daurat o xampany –n'hi ha que en diuen marró coure– a les llantes de 20 polzades i a les entrades d’aire laterals i frontals.

Una mecànica contundent

Aquesta edició commemorativa fa servir el motor bòxer de sis cilindres 4.0 atmosfèric i que entrega uns espectaculars 400 CV, enviats a l’eix posterior i gestionats per una caixa de canvis manual o automàtica PDK de doble embragatge i set relacions, que li permeten accelerar de 0 a 100 en només 4 segons i assolir una velocitat màxima limitada de 293 km/h.

Aquesta edició única i limitada del Boxster té un preu base de 109.443 euros per a la versió amb canvi manual, i de 113.156 amb el canvi automàtic PDK. Això sí, aquestes versions venen del tot equipades amb interiors de cuir, interiors d’alumini, seients esportius amb regulació electrònica i calefacció, volant esportiu específic o e paquet d’alt rendiment Chrono, entre altres.