Porsche Taycan: un èxit comercial abans de posar-se a la venda

Porsche creu que arribarà a vendre més de 40.000 unitats anuals del Taycan, el seu esportiu elèctric de més de 600 CV (hi haurà versions de 402, 536 i 670 CV) pensat per combatre els Tesla, i obliga els alemanys a duplicar les seves previsions de venda.

Els càlculs de Porsche es basen en la quantitat de persones que ja han abonat els 2.500 euros de paga i senyal per poder entrar en la llista d’espera de les primeres unitats del Taycan, un cotxe que en les seves versions bàsiques costarà més de 88.000 euros. De fet, a Porsche creuen que des d’un començament vendran més unitats del Taycan que del llegendari 911 (del qual ‘només’ es comercialitzen unes 35.000 unitats anuals) o del Panamera.

L’increment de la demanda també obligarà Porsche a haver de reubicar la producció del Taycan. Si bé inicialment Porsche tenia previst fabricar el Taycan a la seva planta de Zuffenhausen –bressol i quarter general de la marca–, l’augment de la demanda i la capacitat de la planta de Stuttgart els obligarà a haver de reubicar una part de la producció a Leipzig, a l'est d'Alemanya.

Porsche ja ha incorporat 1.200 treballadors més per fer front a la demanda del Taycan, que no estarà al mercat fins a mitjans del 2020. Aquesta setmana també hem sabut que el Taycan utilitzarà unes grans bateries de 90 kWh i disposarà d'un carregador de 22 kW, capaç de carregar en tan sols 4 minuts energia suficient per viatjar durant més de 100 quilòmetres.